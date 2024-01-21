Назван исчерпывающий перечень операций, за которые банк точно заблокирует все счета

В последний год украинцы значительно чаще жалуются на то, что банки блокируют их счета. Причем, иногда люди не понимают, что сделали не так, а банк никаких объяснений не дает. Мол, согласно действующему законодательству финучреждение вправе расторгнуть договор об обслуживании в одностороннем порядке. Блокировки участились из-за активной работы финансового мониторинга. Банки обязаны более тщательно и точно проверять своих клиентов, иначе сами получат штрафы.

“Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейский интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира”, – отмечает финансовый аналитик Роман Корнилюк.

За что конкретно блокируют и могут оштрафовать?

Отмечается, что заблокировать счет могут даже если лицо не обновило данные. Иногда подобное извещение приходит в мобильном банкинге, так что если что-то подобное пришло и вам, обязательно предоставите банку ту информацию, которую он просит.

Также заблокировать могут:

За неуплаченные штрафы ПДД, алименты, коммуналку и т.д. За снятие больших сумм наличных денег в регионе, где вы территориально никогда не находитесь. За перевод на сумму от 400 000 гривен. За большие онлайн покупки, а особенно в ночное время (такие действия банк может расценить как попытку мошенников украсть ваши деньги). Получение больших сумм на карту и почти одновременное их снятие наличными.

Также, под подозрение попадают любые операции с криптовалютой и так называемое “дробление” крупных сумм. Это когда, например, вам за день приходит много мелких сумм от одного или нескольких отправителей. Такая активность точно не останется незамеченной банковской системой.