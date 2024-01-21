Мобилизация студентов: кого лишат отсрочки уже этой весной

На сегодня отсрочку от мобилизации имеют все студенты, получающие образование на ленной или дуальной форме обучения. Однако часть из них могут лишить отсрочки уже в ближайшее время.

Соответствующие изменения должны внести народные депутаты. Рассказываем, кто из студентов потеряет право на отсрочку.

Кого из студентов лишат отсрочки от мобилизации

Отметим, что преподаватели на сегодня тоже имеют право отсрочки от мобилизации, если они трудоустроены на 0,75 ставки и более.

Зато, если Верховная Рада примет новый законопроект или изменения в закон Украины о мобилизации, то право на отсрочку получат только те студенты-мужчины, которые поступают на более высокий уровень образования, чем они получают сейчас.

То есть, если вы имеете диплом бакалавра, а поступаете на магистратуру, или у вас диплом магистра и хотите получить степень аспиранта, то отсрочку от службы предоставят.

Если же у вас диплом бакалавра и вы снова поступаете на бакалавриат, то отсрочку вам не предоставят.

Почему в правительстве решили отменить отсрочку для отдельных студентов

В прошлом году журналисты установили, что в университетах Украины учатся десятки тысяч мужчин, которым уже далеко за тридцать.

При этом многие из них получают не первое высшее образование. Народные депутаты настаивают, что такие лица поступили в высшие учебные заведения только для того, чтобы избежать мобилизации.

Именно поэтому чиновники заявили о намерении отменить таким лицам право на отсрочку. При этом им дадут завершить учебный год, и только после этого могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Поэтому Верховная Рада Украины сейчас готовит законопроект, который может кардинально изменить ситуацию. Поэтому сейчас Правительство и Генштаб работают над новой версией законопроекта о мобилизации, которую скоро подадут в Верховную Раду, но точные даты до сих пор неизвестны.