Мобілізація студентів: кого позбавлять відстрочки вже цієї весни

На сьогодні відстрочку від мобілізації мають всі студенти, що здобувають освіту на ленній чи дуальній формі навчання. Однак частину з них можуть позбавити відстрочки вже найближчим часом.

Відповідні зміни мають внести народні депутати. Розповідаємо, хто зі студентів втратить право на відстрочку.

Кого зі студентів позбавлять відстрочки від мобілізації

Зазначимо, що викладачі на сьогодні теж мають право відстрочки від мобілізації, якщо вони працевлаштовані на 0,75 ставки та більше.

Натомість, якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроєкт чи зміни до закону України про мобілізацію, то право на відстрочку отримають тільки ті студенти-чоловіки, що вступають на вищий рівень освіти, ніж вони здобувають зараз.

Тобто, якщо ви маєте диплом бакалавра, а вступаєте на магістратуру, або у вас диплом магістра і бажаєте здобути ступінь аспіранта, то відстрочку від служби нададуть.

Якщо ж у вас диплом бакалавра і ви знову вступаєте на бакалаврат, то відстрочку вам не нададуть.

Чому в уряді вирішили скасувати відстрочку для окремих студентів

Минулого року журналісти встановили, що в університетах України навчаються десятки тисяч чоловіків, яким вже далеко за тридцять.

При цьому багато з них отримують не перше вищу освіту. Народні депутати наполягають, що такі особи вступили до вищих навчальних закладів лише для того, щоб уникнути мобілізації.

Саме тому урядовці заявили про намір скасувати таким особам право на відстрочку. При цьому їм дадуть завершити навчальний рік, і лише після того можуть призвати до лав Збройних сил України.

Тож Верховна Рада України зараз готує законопроєкт, який може кардинально змінити ситуацію. Тож зараз Уряд та Генштаб працюють над новою версією законопроєкту про мобілізацію, яку скоро подадуть до Верховної Ради, але точні дати досі невідомі.