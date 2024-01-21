Дополнительный тариф и оплата доставки газа по новым расчетам: украинцев ждет ряд изменений

С января украинцы получили обновленные тарифы на доставку газа. Все потому, что этот тариф рассчитывается каждый год, учитывая весь потребленный газ за прошлый год. Если в 2023 году вы потребили больше чем в 2022 году, то весь 2024 год будете платить большую сумму, чем платили в прошлом году. И, соответственно, наоборот. Также украинцев беспокоит вопрос, почему в некоторых регионах этот тариф реально стоит копейки, в то время как в других достигает нескольких гривен за кубометр. Эксперты объяснили, как ведут расчеты.

Все зависит от количества потребителей, проживающих в доме

Стоимость доставки газа в Украину колеблется от 0,38 до 2,39 за кубометр. Наименьшую сумму платят жители столицы, ведь это густонаселенный город и соответственно все расходы по обслуживанию газораспределительных сетей распределяются между многими людьми. В то же время, если речь идет о небольшом городке или даже деревне, то там тариф будет больше, потому что потребителей меньше, а систему обслуживать нужно.

К слову, платят этот тариф даже те люди, которые не пользуются газом совсем, например полностью перешли на электроэнергию. Им платежки будут приходить до тех пор, пока они не отсоединятся от общей трубы. Чтобы это сделать, нужно написать специальное заявление и вызвать специалистов, которые все правильно оформят.

Добавился еще один, третий тариф

Ну и с нового года украинцы будут платить еще один, третий тариф за газ, который будет идти на обслуживание внутридомовых систем. Он будет рассчитываться индивидуально для каждого жилого дома. Цена, которую придется заплатить каждой квартире, будут рассчитывать учитывая количество этих квартир в доме, а также состояние внутридомовых систем. Следовательно, на одной и той же улице жители разных домов могут заплатить кардинально разные суммы. На одну квартиру может прийтись платеж размером в 30-40 гривен, тогда как на другую почти в 1000 гривен. Правда, этот платеж разовый (раз в год). И оплачивать его можно или сразу или ежемесячно по частям.