Конкуренты останутся далеко позади: Lifecell предлагает уникальные тарифы и условия

В Lifecell предлагают новую функцию, можно перейти на выгодный тариф от “желтого” оператора и не потерять свой старый номер.
Сервис мобильная номерная переносимость (MNP) позволяет сохранить мобильный номер вместе с его кодом при переходе к другому мобильному оператору.
Детали
При переносе номера в Лайфсел гарантируется полное сохранение самого номера и его кода оператора. Соответственно, если ваш номер начинается с 067, 097, 066, 050 или любых других цифр, эта информация останется абсолютно неизменной.
О новой услуге и инструкции пользования сообщили на официальном сайте Lifecell.
Там отмечают, что абоненты Vodafone должны убедиться в том, что у них не подключена услуга “Сохранение номера”.
Среди преимуществ переноса номера в Lifecell в компании отмечают:
- особую стоимость при переходе;
- выбор тарифа с выгодой до 40% после переноса номера;
- использование PLATINUM-привилегий в течение 90 дней с момента перехода.
Кроме того, предлагают дополнительные бонусы после переноса номера. А именно:
- Бесплатная раздача интернета, то есть вы можете превратить свой телефон в W-Fi роутер без всяких ограничений.
- Использовать мобильный интернет от Lifecell на максимальной скорости.
Как перенести номер в Lifecell: инструкция
Для начала нужно идентифицироваться и подать заявку.
- Заявку можно подать на официальном сайте или посетить официальный магазин Lifecell.
- Если ваш номер не идентифицирован, то есть не привязан к вашим паспортным данным, то это можно сделать во время онлайн-заявки с помощью КЭП, Bank-ID или в магазине Лайфсел при условии представления документа, удостоверяющего личность.
- Вся предоставленная информация должна совпадать с данными в вашем документе, в соответствии с которым проведена идентификация.
Далее нужно вставить SIM-карту в телефон. Перед ожидаемым переносом номера, указанного в заявке вставьте сим-карту Lifecell в телефон. Информация об этом времени будет сообщена вам заранее.
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