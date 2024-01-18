Конкуренты останутся далеко позади: Lifecell предлагает уникальные тарифы и условия

В Lifecell предлагают новую функцию, можно перейти на выгодный тариф от “желтого” оператора и не потерять свой старый номер.

Сервис мобильная номерная переносимость (MNP) позволяет сохранить мобильный номер вместе с его кодом при переходе к другому мобильному оператору.

Детали

При переносе номера в Лайфсел гарантируется полное сохранение самого номера и его кода оператора. Соответственно, если ваш номер начинается с 067, 097, 066, 050 или любых других цифр, эта информация останется абсолютно неизменной.

О новой услуге и инструкции пользования сообщили на официальном сайте Lifecell.

Там отмечают, что абоненты Vodafone должны убедиться в том, что у них не подключена услуга “Сохранение номера”.

Среди преимуществ переноса номера в Lifecell в компании отмечают:

особую стоимость при переходе;

выбор тарифа с выгодой до 40% после переноса номера;

использование PLATINUM-привилегий в течение 90 дней с момента перехода.

Кроме того, предлагают дополнительные бонусы после переноса номера. А именно:

Бесплатная раздача интернета, то есть вы можете превратить свой телефон в W-Fi роутер без всяких ограничений.

Использовать мобильный интернет от Lifecell на максимальной скорости.

Как перенести номер в Lifecell: инструкция

Для начала нужно идентифицироваться и подать заявку.

Заявку можно подать на официальном сайте или посетить официальный магазин Lifecell. Если ваш номер не идентифицирован, то есть не привязан к вашим паспортным данным, то это можно сделать во время онлайн-заявки с помощью КЭП, Bank-ID или в магазине Лайфсел при условии представления документа, удостоверяющего личность. Вся предоставленная информация должна совпадать с данными в вашем документе, в соответствии с которым проведена идентификация.

Далее нужно вставить SIM-карту в телефон. Перед ожидаемым переносом номера, указанного в заявке вставьте сим-карту Lifecell в телефон. Информация об этом времени будет сообщена вам заранее.