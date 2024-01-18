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Конкуренты останутся далеко позади: Lifecell предлагает уникальные тарифы и условия

18.01.2024

В Lifecell предлагают новую функцию, можно перейти на выгодный тариф от “желтого” оператора и не потерять свой старый номер. 

Сервис мобильная номерная переносимость (MNP) позволяет сохранить мобильный номер вместе с его кодом при переходе к другому мобильному оператору. 

Детали

При переносе номера в Лайфсел гарантируется полное сохранение самого номера и его кода оператора. Соответственно, если ваш номер начинается с 067, 097, 066, 050 или любых других цифр, эта информация останется абсолютно неизменной. 

О новой услуге и инструкции пользования сообщили на официальном сайте Lifecell. 

Там отмечают, что абоненты Vodafone должны убедиться в том, что у них не подключена услуга “Сохранение номера”. 

Среди преимуществ переноса номера в Lifecell в компании отмечают:

  • особую стоимость при переходе;
  • выбор тарифа с выгодой до 40% после переноса номера;
  • использование PLATINUM-привилегий в течение 90 дней с момента перехода. 

оператор

Кроме того, предлагают дополнительные бонусы после переноса номера. А именно:

  • Бесплатная раздача интернета, то есть вы можете превратить свой телефон в W-Fi роутер без всяких ограничений.
  • Использовать мобильный интернет от Lifecell на максимальной скорости. 

Как перенести номер в Lifecell: инструкция

Для начала нужно идентифицироваться и подать заявку.

  1. Заявку можно подать на официальном сайте или посетить официальный магазин Lifecell.
  2. Если ваш номер не идентифицирован, то есть не привязан к вашим паспортным данным, то это можно сделать во время онлайн-заявки с помощью КЭП, Bank-ID или в магазине Лайфсел при условии представления документа, удостоверяющего личность. 
  3. Вся предоставленная информация должна совпадать с данными в вашем документе, в соответствии с которым проведена идентификация. 

Далее нужно вставить SIM-карту в телефон. Перед ожидаемым переносом номера, указанного в заявке вставьте сим-карту Lifecell в телефон. Информация об этом времени будет сообщена вам заранее.

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18.01.2024
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