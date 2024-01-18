Конкуренти залишаться далеко позаду: Lifecell пропонує унікальні тарифи та умови

В Lifecell пропонують нову функцію, можна перейти на вигідний тариф від “жовтого” оператора та не втратити свій старий номер.
Сервіс мобільна номерна переносимість (MNP) дозволяє зберегти мобільний номер разом з його кодом при переході до іншого мобільного оператора.
Деталі
При перенесенні номера до Лайфсел гарантується повне збереження самого номера та його коду оператора. Відповідно, якщо ваш номер починається з 067, 097, 066, 050 чи будь-яких інших цифр, ця інформація залишиться абсолютно незмінною.
Про нову послугу та інструкцію користування повідомили на офіційному сайті Lifecell.
Там наголошують, що абоненти Vodafone повинні переконатися в тому, що у них не підключена послуга “Збереження номера”.
Серед переваг перенесення номера до Lifecell у компанії зазначають:
- особливу вартість при переході;
- вибір тарифу з вигодою до 40% після перенесення номера;
- використання PLATINUM-привілегій протягом 90 днів з моменту переходу.
Крім того, пропонують додаткові бонуси після перенесення номера. А саме:
- Безкоштовна роздача інтернету, тобто ви можете перетворити свій телефон на W-Fi роутер без жодних обмежень.
- Використовувати мобільний інтернет від Lifecell на максимальній швидкості.
Як перенести номер до Lifecell: інструкція
Для початку потрібно ідентифікуватися та подати заявку.
- Заявку можна подати на офіційному сайті або завітати до офіційного магазину Lifecell.
- Якщо ваш номер не ідентифіковано, тобто він не прив’язаний до ваших паспортних даних, то це можна зробити під час онлайн-заявки за допомогою КЕП, Bank-ID або в магазині Лайфсел за умови представлення документа, що посвідчує особу.
- Вся надана інформація повинна збігатися з даними в вашому документі, відповідно до якого проведена ідентифікація.
Далі потрібно вставити SIM-картку в телефон. Перед очікуваним перенесенням номера, вказаного в заявці вставте сім-картку Lifecell в телефон. Інформація про цей час буде повідомлена вам заздалегідь.
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