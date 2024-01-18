Конкуренти залишаться далеко позаду: Lifecell пропонує унікальні тарифи та умови

В Lifecell пропонують нову функцію, можна перейти на вигідний тариф від “жовтого” оператора та не втратити свій старий номер.

Сервіс мобільна номерна переносимість (MNP) дозволяє зберегти мобільний номер разом з його кодом при переході до іншого мобільного оператора.

Деталі

При перенесенні номера до Лайфсел гарантується повне збереження самого номера та його коду оператора. Відповідно, якщо ваш номер починається з 067, 097, 066, 050 чи будь-яких інших цифр, ця інформація залишиться абсолютно незмінною.

Про нову послугу та інструкцію користування повідомили на офіційному сайті Lifecell.

Там наголошують, що абоненти Vodafone повинні переконатися в тому, що у них не підключена послуга “Збереження номера”.

Серед переваг перенесення номера до Lifecell у компанії зазначають:

особливу вартість при переході;

вибір тарифу з вигодою до 40% після перенесення номера;

використання PLATINUM-привілегій протягом 90 днів з моменту переходу.

Крім того, пропонують додаткові бонуси після перенесення номера. А саме:

Безкоштовна роздача інтернету, тобто ви можете перетворити свій телефон на W-Fi роутер без жодних обмежень.

Використовувати мобільний інтернет від Lifecell на максимальній швидкості.



Як перенести номер до Lifecell: інструкція

Для початку потрібно ідентифікуватися та подати заявку.

Заявку можна подати на офіційному сайті або завітати до офіційного магазину Lifecell. Якщо ваш номер не ідентифіковано, тобто він не прив’язаний до ваших паспортних даних, то це можна зробити під час онлайн-заявки за допомогою КЕП, Bank-ID або в магазині Лайфсел за умови представлення документа, що посвідчує особу. Вся надана інформація повинна збігатися з даними в вашому документі, відповідно до якого проведена ідентифікація.

Далі потрібно вставити SIM-картку в телефон. Перед очікуваним перенесенням номера, вказаного в заявці вставте сім-картку Lifecell в телефон. Інформація про цей час буде повідомлена вам заздалегідь.

