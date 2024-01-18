Бронь от мобилизации и 20 000 гривен в придачу: украинцам предложили официальный способ избежать призыва

Украинцам предлагают получить отсрочку от военной службы и финансовую компенсацию в размере 20 000 гривен за участие в строительных работах вблизи линии фронта. О такой возможности сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной администрации. Мужчинам из Прикарпатья предлагают присоединиться к строительным бригадам для возведения укрепрайонов на Донбассе.

Что предлагают мужчинам

Те, кто согласятся на участие в строительстве укрепрайонов, получат отсрочку от военной службы на период строительстве и заработают по 20 тысяч гривен. Ожидается привлечь 300 человек. Кроме зарплаты им также предоставят жилье и обеспечат питание на время работы.

Заместитель начальника Ивано-франковской ОВА Вадим Сезоник отметил, что в регионе уже есть вся необходимая техника для строительства фортификационных сооружений, но не хватает рабочей силы. Местные главы территориальных общин призывают помочь в формировании строительных бригад.

Отметим, что получить отсрочку от мобилизации в соответствии с действующим законодательством могут некоторые категории граждан. Речь идет о:

родителях трех и более детей, если они несовершеннолетние;

родители-одиночки, даже если они воспитывают одного ребенка;

лицах с инвалидностью;

военнообязанные, под опекой которых понадобятся лица с инвалидностью.

Напомним, что народные депутаты намерены внести определенные изменения в закон мобилизацию. Еще недавно планировалось отменить отсрочку для мужчин с третьей группой инвалидности, а уклонистам блокировать банковские счета и запретят управлять транспортными средствами. Сейчас эти инициативы назвали такими, которые нарушают Конституцию Украины. Поэтому сейчас нардепы работают над созданием другой версии этого законопроекта. Недавно отмечали, что новый закон о мобилизации будет принят в первом и втором чтении в ближайшее время. Но работа над согласованием законопроекта все еще продолжается. Поэтому, вероятно, этот закон вступит в силу не раньше весны. а изменения вряд ли будут существенными.