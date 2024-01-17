Вы уже видели новую квитанцию за газ: в Нафтогазе сделали важное заявление

Национальная газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” напомнила украинцам о счетах за потребленный газ. Речь идет о том, как получить их и еще один интересный момент в передаче показателей счетчика.

Как узнать, сколько нужно заплатить за газ

Квитанции за декабрь уже сформированы и по ним уже можно платить. О способах получения платежки рассказывалось неоднократно, но мы снова напомним:

Один из самых удобных способов для клиентов Нафтогаза — личный кабинет потребителя. Он удобен и показывает все необходимые данные.

Многие граждане пользуются чатботами в социальных сетях и терминалами самообслуживания двух крупнейших финансовых учреждений Украины — ПриватБанка и Ощадбанка.

До сих пор остается популярным традиционный способ получения платежки – бумажная квитанция через “Укрпочту”. Но рассылают платежки только после 20-го числа каждого месяца и только на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

Почему важно вовремя оплачивать счета “Нафтогаза”

Пресс-служба компании “Нафтогаз” напомнила, что нужно вовремя оплачивать за потребленный объем голубого топлива. Это позволяет без сбоев пройти отопительный сезон, ведь “Нафтогаз Украины” закупает прогнозируемый объем топлива заранее. Соответственно, когда потребитель вовремя рассчитывается за потребленный газ, он автоматически поддерживает энергетическую сферу страны и так в нелегкий период.

Также своевременная оплата позволит украинцам не накапливать долги. А еще можно сэкономить, ведь при оплате счета до 15-го числа, потребителю предоставят скидку в размере 1%.

Интересный нюанс

Интересный момент в передаче показателей газового счетчика. Потребители знать, что передать показатели счетчика в “Нафтогаз” можно несколькими способами. Как выяснилось, самый удобный и популярный способ подачи показателей – чат-боты. В январе более 1,7 миллиона украинцев воспользовались именно этим способом. На втором месте личный кабинет — им пользуются более 1,3 миллиона гривен, третье место занимает голосовое меню — им воспользовались 375 тысяч человек.