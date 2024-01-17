Ви вже бачили нову квитанцію за газ: в Нафтогазі зробили важливу заяву

Національна газопостачальна компанія “Нафтогаз України” нагадала українцям про рахунки за спожитий газ. Мова йде про те, як отримати їх та ще один цікавий момент в передачі показників лічильника.

Як дізнатися, скільки потрібно сплатити за газ

Квитанції за грудень вже сформовані і за ними вже можна сплачувати. Про способи отримання платіжки розповідалось неодноразово, але ми знову нагадаємо:

Один із найзручніших способів для клієнтів Нафтогазу — особистий кабінет споживача. Він зручний та показує всі потрібні дані.

Чимало громадян користуються чатботами в соціальних мережах та терміналами самообслуговування двох найбільших фінансових установ України — ПриватБанку та Ощадбанку.

Досі залишається популярним традиційний спосіб отримання платіжки — паперова квитанція через “Укрпошту”. Але розсилають платіжки лише після 20-го числа кожного місяця і тільки на територіях, де не ведуться активні бойові дії.

Чому важливо вчасно сплачувати рахунки “Нафтогазу”

Пресслужба компанії “Нафтогаз” нагадала, що потрібно вчасно сплачувати за спожитий обсяг блакитного палива. Це дозволяє без збоїв пройти опалювальний сезон, адже “Нафтогаз України” закуповує прогнозований обсяг палива наперед. Відповідно, коли споживач вчасно розраховується за спожитий газ, він автоматично підтримує енергетичну сферу країни і так в нелегкий період.

Також вчасна сплата дозволить українцям не накопичувати борги. А ще можна зекономити, адже при сплаті рахунку до 15-го числа, споживачеві нададуть знижку в розмірі 1%.

Цікавий нюанс

Цікавий момент в передачі показників газового лічильника. Споживачі знать, що передати показники лічильника в “Нафтогаз” можна кількома способами. Як з’ясувалося, найзручніший та найпопулярніший спосіб подачі показників — чат-боти. В січні більше ніж 1,7 мільйона українців скористалися саме цим способом. На другому місті особистий кабінет — ним користуються понад 1,3 мільйона гривень, третє місце посідає голосове меню — ним скористалися 375 тисяч осіб.