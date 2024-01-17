Мобілізація виходить на новий рівень: в Україні створять спецгрупи для “вилову” ухилянтів

В одному з найбільших міст України — Дніпрі, розглядають можливість створення спеціальних підрозділів для повідомлення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів.

Ухилянтів будуть розшукувати новим способом

Підрозділи планують розмістити в приміщеннях районних адміністрацій в Дніпрі, залучаючи до цього представників територіальних центрів комплектації та соціального захисту для виконання цього завдання. Ініціатива також передбачає формування груп розшуку військовозобов’язаних, включно за домашніми та службовими адресами.

Відповідно до проєкту рішення виконкому міськради Дніпра від 12 січня, структуру ділянок сповіщення може включати кілька груп, а саме:

управління ділянки сповіщення;

групу сповіщення за домашніми адресами;

групу сповіщення за службовими адресами;

групу аналізу;

групу розшуку.

Що ще зміниться

Керівники ділянок сповіщень повинні здійснювати ряд заходів, а саме:

формування та погодження складу групи;

залучення представників ТЦК;

визначення питань проведення заходів сповіщення;

розробку інструкцій, включно з тривалістю робочого дня.

На цей час рішення ще не набрало чинності, але його можуть бути реальним вже після найближчого засідання виконкому міськради Дніпра.

Нагадаємо, що найближчим часом в Раді можуть ухвалити закон про мобілізацію. Сьогодні, 16 січня ВР погодила закон про цифровізацію армії. Також в Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних.

Внесено зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК. Зокрема, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також варто сказати, що на сьогоднішньому засіданні ВР не змогли ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години та знову не внесли постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки