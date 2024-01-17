Украинцам в возрасте 60+ лет раздадут продуктовые наборы: как подать заявку

Граждан Украины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе из-за вторжения оккупантов, стараются поддерживать различные благотворительные формы. На днях стало известно о еще одной возможности получить бесплатные продуктовые наборы.

Где и как получить продукты бесплатно

Общественная организация “Шаги жизни” осуществляет выдачу гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для людей из числа внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива касается не всех украинцев, а лишь тех, кто достиг 60 лет и зарегистрирован в Киеве.

Последний раз продуктовые наборы выдавали 12 января 2024 года по адресу город Киев, ул. Белорусская 34. Вход со двора на базе бомбоубежища.

Это была не разовая акция, выдавать продуктовые наборы будут регулярно. Поэтому нужно следить за обновлениями.

Отметим, что для получения продуктового набора нужно предварительно зарегистрироваться. Следите за новыми сообщениями на официальном канале организации в телеграмм.

Какие документы нужны для получения продуктового набора

Для получения бесплатного набора продуктов нужно предоставить такие документы:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер;

справка о предоставлении статуса внутренне перемещенного лица.

В то же время украинцы могут рассчитывать на получение денежной помощи для ВПЛ от государства. Речь идет о двух тысячах гривен для взрослых и три тысячи для детей. Однако многие украинцы не получат выплаты уже в феврале 2024 года, ведь правительство ввело определенные ограничения на получение средств.

Также некоторые категории населения могут получить денежную помощь от международных организаций. Это также выплаты в размере 2200 тысяч гривен. Периодически украинцев сообщают о возможности оформления этих выплат. Единственное условие – лицо не должно получать денежной помощи от международных организаций в последние шесть месяцев. А еще, можно получить продуктовые или гигиенические наборы. Стоит следить за новостями и заявлениями благотворительных фондов и международных организаций.