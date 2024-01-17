Українцям у віці 60+ років роздадуть продуктові набори: як подати заявку

Громадян України, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі через вторгнення окупантів, намагаються підтримувати різні благодійні форми. Дням стало відомо про ще одну можливість отримати безкоштовні продуктові набори.

Де та як отримати продукти безкоштовно

Громадська організація “Кроки життя” здійснює видачу гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива списується не всіх українців, а лиш тих, хто досягнув 60 років та зареєстрований у Києві.

Востаннє продуктові набори видавали 12 січня 2024 року за адресою місто Київ, вул. Білоруська 34. Вхід з двору на базі бомбосховища.

Це була не разова акція, видавати продуктові набори будуть регулярно. Тож потрібно стежити за оновленнями.

Зазначимо, що для отримання продуктового набору потрібно попередньо зареєструватися. Стежте за новими повідомленнями на офіційному каналі організації в телеграм.

Які документи потрібні для отримання продуктового набору

Для отримання безкоштовного набору продуктів потрібно надати такі документи:

паспорт;

індивідуальний податковий номер;

довідка про надання статусу внутрішньопереміщеної особи.

Водночас українці можуть розраховувати на отримання грошової допомоги для ВПО від держави. Мова йде про дві тисячі гривень для дорослих та три тисячі для дітей. Однак чимало українців не отримають виплати вже в лютому 2024 року, адже уряд запровадив певні обмеження на отримання коштів.

Також деякі категорії населення можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Це також виплати у розмірі 2200 тисяч гривень. Періодично українців повідомляють про можливість оформлення цих виплат. Єдина умова — особа не повинна отримувати грошової допомоги від міжнародних організацій в останні шість місяців. А ще, можна отримати продуктові чи гігієнічні набори. Варто стежити за новинами та заявами благодійних фондів та міжнародних організацій.