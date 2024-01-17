С января некоторые украинцы начали получать 100 тысяч гривен пенсии: кому дали гигантскую надбавку?

В Украине с января перечислили пенсии. Большинство категорий населения получили доплаты. Кто-то получил значительную сумму, некоторые полный мизер. По состоянию на январь 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5300 грн, однако у некоторых она равна 100 000 гривен. Именно такую пенсию получают судьи. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины. В январе пенсия судьи выросла с 96 000 гривен до 99 837 гривен.

Пенсии в Украине очень контрастные

Конечно, размер пенсии каждому насчитывают, опираясь на действующее законодательство. Следовательно, учитывается стаж, что имеет лицо, а еще размер страховых взносов, которые она вносила в течение трудового периода. Однако большинство согласятся, что разница между пенсиями разных категорий населения слишком велика. Например, минимальную пенсию в размере 2350 гривен получает более 3 миллионов пенсионеров, тогда как всего их в Украине около 11 миллионов.

Еще около 2 миллионов получает пенсию в пределах 3000 гривен. Сумму, которая равнялась бы 10 000 гривен имеет всего 1 миллион пенсионеров. И при этом есть множество категорий населения, преимущественно чиновники, пенсии которых стартуют от 20 000 гривен и выше.

В связи с таким контрастом в Правительстве уже заговорили о новой системе начисления пенсий. Мол, выплаты нужно хоть немного сравнивать: повышать минимальные выплаты и сокращать “астрономические” суммы, которые получают те же судьи или другие лица, наработавшие стаж на так называемых высоких должностях.

Когда это случится и как пока неизвестно. Все, что могут обещать украинцам, это несколько повышений на протяжении 2024 года, а также мартовскую индексацию, которая тем не менее уже несколько раз оказывалась под вопросом.

“Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса индексации. Мы планируем выполнять все наши стандарты, запланированные в пределах этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию“, – рассказывает министр соцполитики Оксана Жолнович.