Цифры шокируют: сколько на самом деле людей осталось в Украине

Наверняка многие помнят телевизионный ролик в 90-х с фразой “Ты не один, нас 52 миллиона”. К сожалению это утверждение совсем не актуально сейчас. Стало известно, сколько людей покинуло Украину после начала войны.

Директор и академик Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что данные о количестве украинцев очень разные. В общем есть два источника – западные структуры и наши пограничники.

Детали

Либанова отметила, что если с 24 февраля 2022 года по сегодня от тех, кто выехал, отнять тех, кто приехал, то получится где-то 1,8 миллиона украинцев. Если следить за данными от ООН, то получается, что из Украины выехало около шести миллионов человек. Так откуда такая разница?

Исследовательница предположила, что сначала учли не всех украинцев, особенно в дни, когда за границу выезжало по 120 тысяч человек. Многие выезжали по внутренним документам или через “Дію”.

Пограничники напоминают, что система “Аркан” не работала. О количестве людей учитывала. Именно поэтому Либанова допускает возникновение значительной разницы.

Исследовательница утверждает, что разницы в миллионы быть не должно. Возможно какая-то часть людей зарегистрирована за рубежом, но вернулась в Украину.

В ООН отмечают, что общее количество беженцев превысило 6 миллионов. Еще 1,2 миллиона выехало в Россию, а около 800 000 человек находятся за пределами Евросоюза — в Великобритании, Канаде и США.

Так сколько людей осталось в Украине

По словам Либановой, сейчас население Украины составляет около 37 миллионов в пределах границ 1991 года. Если не учитывать оккупированные территории, то это около 31 миллиона.

Отметим, что в 2023 году Украина стала страной с самой низкой рождаемостью в Европейском. Показатель — 0,7 ребенка на одну женщину. Поэтому уже в ближайшие десять лет население Украины, вероятно, сократится до 30 миллионов человек. А если война будет продолжаться, то цифры будут еще печальнее.