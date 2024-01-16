Цифры шокируют: сколько на самом деле людей осталось в Украине

Наверняка многие помнят телевизионный ролик в 90-х с фразой “Ты не один, нас 52 миллиона”. К сожалению это утверждение совсем не актуально сейчас. Стало известно, сколько людей покинуло Украину после начала войны.
Директор и академик Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что данные о количестве украинцев очень разные. В общем есть два источника – западные структуры и наши пограничники.
Детали
Либанова отметила, что если с 24 февраля 2022 года по сегодня от тех, кто выехал, отнять тех, кто приехал, то получится где-то 1,8 миллиона украинцев. Если следить за данными от ООН, то получается, что из Украины выехало около шести миллионов человек. Так откуда такая разница?
- Исследовательница предположила, что сначала учли не всех украинцев, особенно в дни, когда за границу выезжало по 120 тысяч человек. Многие выезжали по внутренним документам или через “Дію”.
- Пограничники напоминают, что система “Аркан” не работала. О количестве людей учитывала. Именно поэтому Либанова допускает возникновение значительной разницы.
- Исследовательница утверждает, что разницы в миллионы быть не должно. Возможно какая-то часть людей зарегистрирована за рубежом, но вернулась в Украину.
В ООН отмечают, что общее количество беженцев превысило 6 миллионов. Еще 1,2 миллиона выехало в Россию, а около 800 000 человек находятся за пределами Евросоюза — в Великобритании, Канаде и США.
Так сколько людей осталось в Украине
По словам Либановой, сейчас население Украины составляет около 37 миллионов в пределах границ 1991 года. Если не учитывать оккупированные территории, то это около 31 миллиона.
Отметим, что в 2023 году Украина стала страной с самой низкой рождаемостью в Европейском. Показатель — 0,7 ребенка на одну женщину. Поэтому уже в ближайшие десять лет население Украины, вероятно, сократится до 30 миллионов человек. А если война будет продолжаться, то цифры будут еще печальнее.
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