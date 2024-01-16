Цифри шокують: скільки насправді людей залишилося в Україні

Напевне багато хто пам’ятає телевізійний ролик в 90-х з фразою “Ти не один, нас 52 мільйони”. На жаль це твердження зовсім не актуальне зараз. Стало відомо, скільки людей покинуло Україну після початку війни.

Директор та академік Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова повідомила, що дані про кількість українців дуже різні. Загалом є два джерела — західні структури та наші прикордонники.

Деталі

Лібанова зазначила, що якщо за з 24 лютого 2022 року по сьогодні від тих хто виїхав відняти тих, хто приїхав, то вийде десь 1,8 мільйона українців. Якщо стежити за даними від ООН, то виходить, що з України виїхало близько шести мільйонів осіб. Тож звідки така різниця?

Дослідниця припустила, що спочатку врахували не всіх українців, особливо в дні коли за кордон виїжджало по 120 тисяч осіб. Багато хто виїжджав за внутрішніми документами або через “Дію”.

Прикордонники нагадують, що система “Аркан” не працювала. Про кількість людей враховувала. Саме тому Лібанова допускає виникнення значної різниці.

Дослідниця стверджує, що різниці у мільйони бути не повинно. Можливо якась частина людей зареєстрована за кордоном, але повернулася до України.

В ООН наголошують, що загальна кількість біженців перевищила 6 мільйонів. Ще 1,2 мільйона виїхало до Росії, а близько 800 000 осіб перебувають за межами Євросоюзу — у Великій Британії, Канаді та США.

Тож скільки людей залишилося в Україні

За словами Лібанової, зараз населення України складає близько 37 мільйонів у межах кордонів 1991 року. Якщо не враховувати окуповані території, то це близько 31 мільйона.

Зазначимо, що у 2023 році Україна стала країною з найнижчою народжуваністю у Європейському. Показник — 0,7 дитини на одну жінку. Тож вже в найближчі десять років населення України, ймовірно, скоротиться до 30 мільйонів людей. А якщо війна триватиме, то цифри будуть ще сумнішими.