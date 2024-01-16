В Україні будуть масові звільнення бюджетників: також їм по-новому нараховуватимуть зарплату

З 1 січня в Україні розпочалося багато змін. Торкнулись вони й держслужбовців. Зокрема, тепер їхня зарплата розраховуватиметься по-іншому, а ще буде закрито приблизно 20 тисяч вакансій, які роками висять і на ці посади нікого не беруть. Всі ці дії мали б допомогти державі зекономити велику суму коштів, яка пішла б на оборонну сферу. Мова про 8 мільярдів гривень, що дійсно не маленька сума, а особливо зараз в умовах війни, коли бюджетні кошти постійно у дефіциті.

Про нову систему пояснили у Кабінеті Міністрів

Про те, як все відбуватиметься і для чого розповіли в ефірі національного телемарафону. Спікером виступив міністр Олег Немчінов.

“В Україні до скорочення цих умовних майже 20 тис., за даними за третій квартал 2023 року, було близько 32-33 тис. вакансій. Навіщо вони трималися в органах? Щоб тримати фонд, яким компенсувати мізерні зарплати. І завжди вважалося, що у нас роздуті штати. Ніхто не намагається порівняти штат міністерства в Україні зі штатом міністерства в рядовій країні ЄС і здивуватися, наскільки у нас маленькі штати“, – зазначив Немчінов.

Однак попри те, міністр вважає, що потреба у кваліфікованих держслужбовцях все ж існує.

“Коли роками не заповнюються вакансії, щоб мати фонд оплати праці, щоб платити мінімалку людям… Вони висять роками. Зараз, коли структура оплати праці зміниться і буде гідний посадовий оклад, який залежить від виконання обов’язків, уже не буде потреби в т.ч. в роздутих штатах”, – пояснив міністр.

Новий законопроєкт про систему оплати праці ще не прийнято, однак наразі робиться все, аби він був реалізований та затверджений вже цього року.

Відомо, що будуть серйозні обмеження щодо різноманітних надбавок, адже інколи розмір премії чи надбавки на 300% перевищує оклад працівника і це максимально не правильно. Тепер, наприклад, за вислугу років буде надбавка не більше ніж 30%.

Наостанок Немчінов додав, що з 15 січня для держслужбовців працює гаряча лінія 0 800 505 442, де вони можуть дізнатися, що буде з їхніми зарплатами та посадами після усіх цих змін.