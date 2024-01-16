Супермаркеты поменяли ряд ценников: стоимость каких продуктов изменилась больше всего?

Всегда с началом нового года происходит удорожание товаров и услуг. В прошлом году и в этом году это чувствуется особенно остро из-за войны. Все потому, что цены и так пытаются сдерживать, а на деле себестоимость многих продуктов выше дорогой электроэнергии, логистики, увеличения расхода на оплату труда и т.д. Если посетить любой известный супермаркет, то можно заметить, что цены уже изменились. Также эксперты уже проанализировали, что больше всего подорожало и есть ли такие продукты, цена на которые наоборот снизилась.

Есть продукты, которые как подорожали, так и подешевели

В общем если сравнивать цены в 2023 году и сейчас, то они выросли в среднем на 3,7%.

Вот, какие позиции подорожали больше всего:

Масло и молоко: почти на 10%. Твердый сыр и творог: на 7,5%. Хлеб: на 7%. Рыба и рыбные продукты: 4,1%. Овощи: на 3%.

Эксперты утверждают, что это не окончательное удорожание и еще один скачок вверх цены точно сделают. По крайней мере, так заявляет председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его прогнозам, цены должны вырасти примерно еще на 5-7%. Однако добавляет, что подорожание может быть не внезапным, а плавным.

“Резкого подъема цен не будет, потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах — это курс гривны к доллару“, — сказал Марчук.

Дорожать будут все вышеперечисленные категории продуктов.

Будет ли что-нибудь дешеветь?

К удивлению украинцев, но да. Есть несколько популярных продуктов, которые уже подешевели и могут подешеветь еще больше.

Яйца: их цена уже снизилась на 9,5%. Сахар: он в некоторых супермаркетах дешевле на 5,8%. Макаронные изделия: подешевеют на 0,3%.

Также дешевеет гречка, которая в свое время била все ценовые рекорды. Те продукты, которые становятся дешевле, в Украине есть в больших запасах, в том числе и из-за проблем с экспортом, поэтому и происходит такая тенденция.