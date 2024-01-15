Без яиц и дрожжей: шеф-повар поделился простым рецептом хлеба на сковороде

Шеф-повар одного из столичных ресторанов рассказал, каким блюдом можно заменить хлеб. Приготовить очень вкусные лепешки собственными руками можно достаточно быстро. Предлагаем простой рецепт лепешек на кефире. Их точно оценит вся ваша семья, а друзья обязательно спросят, как это приготовить.

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления лепешек на кефире

Чтобы приготовить лепешки, нам понадобятся всего несколько простых ингредиентов:

кефир – 400 мл;

сахар – две столовые ложки;

соль – одна чайная ложка;

майонез – три столовые ложки;

мука – 650 граммов;

разрыхлитель – одна столовая ложка.

Как приготовить лепешки на кефире

С приготовлением этой альтернативы хлеба справится даже ребенок. Итак, для приготовления нужно:

В миску с кефиром добавить сахар и соль. Хорошо перемешайте эту смесь до полного растворения сахара.

Добавьте майонез и снова хорошо перемешайте.

Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель. Перемешиваем все это ложкой, далее работаем руками. Должно получиться эластичное и не липкое тесто.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 20-30 минут в тепле.

Тесто делим на шесть равных частей и формируем “колобки”.

“Колобки” раскатываем руками в лепешки, чтобы их диаметр равнялся диаметру вашей сковороды.

Жарим лепешки на растительном масле до появления золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые лепешки можно подавать к столу. Они могут быть отличной заменой хлеба, или же станут основой для пиццы. Прямо на сковороде при приготовлении, обжарьте лепешку с одной стороны, переверните ее и слегка смажьте кетчупом, добавьте колбасу и сыр. Дополнительно можно экспериментировать с различными начинками. Также есть эти лепешки можно теплыми с добавлением сметаны и любимого джема. То есть это достаточно универсальное решение, ведь готовить лепешки очень просто, а ингредиенты дешевые и доступные каждому.