Касается всех военнообязанных: в ТЦК рассказали почему повесток можно не ждать

В военкомате призывают “не прятаться за спинами” защитников и не создавать “искусственного ажиотажа”. В Территориальном центре комплектования напомнили о полномочиях представителей военкомата в условиях военного положения.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной защиты высказал свое мнение относительно вручения повесток “всеми способами”. Об этом стало известно из поста пресс-службы в соцсетях.

Детали

В военкомате отмечают, что в Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация населения. В пресс-службе уверяют, что военнообязанные граждане “с низким качеством” выполняют свои обязанности. Именно поэтому военные вынуждены извещать таких лиц “всеми способами”, которые обеспечат достаточный охват.

В ТЦК напомнили, что согласно Конституции граждане Украины должны защищать свою страну.

Относительно полномочий военкоматов, то в условиях военного положения командование может:

устанавливать особый режим выезда и въезда;

ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

ограничивать движение транспорта;

проверять документы;

проводить досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Также ТЦК могут вызывать людей для проверки учетных данных. При этом его место регистрации и проживания здесь значения не имеет.

В Одесском ТЦК призывают “сознательных” украинцев “не создавать искусственного ажиотажа” и не искать способов уклонения от мобилизации. Тем “кто прячется за спинами” военных стоит присоединиться к защитникам и направить усилия на победу.

В пресс-службе отметили, что присоединиться в ряды ВСУ можно самостоятельно, совсем не стоит ждать повестку.

А тем временем готовят новую версию законопроекта о мобилизации. Уже в ближайшее время документ будет готов и передан в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен достаточно быстро, ведь большинство пунктов, противоречащих Конституции Украины убрали.