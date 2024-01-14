Без медицинской помощи и работы: как наказывают украинцев, которые не стали на учет в ТЦК

Военно-учетные документы теперь требуют при обращении за медпомощью или в центр занятости.

Какие услуги не доступны украинцам без документов из ТЦК

Адвокат рассказал, что мужчинам призывного возраста становится сложнее реализовывать свои права без согласия от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Военнообязанный не может устроиться на работу, поступить на учебу и получить медицинскую помощь без военно-учетных документов.

Какие бывают военно-учетные документы

Военно-учетные документы будут разными, в зависимости от категории мужчин. А именно:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет, временное удостоверение;

для резервистов — военный билет.

Юрист пояснил, что следует обратить внимание на то, что принимать на работу или зачислять на обучение лицо могут только при условии, что оно находится на воинском учете. Также документы с ТЦК понадобятся для выезда за границу.

Также все организации, как государственные, так и частные, должны проверять все документы о воинском учете при приеме человека на работу. Иначе работодателю грозит штраф.

Адвокат рассказал, что в постановлении Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487 “О порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов” предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения “должны сообщать правила воинского учета граждан под личную подпись в случае принятия на работу или на учебу.

Поэтому в течение недели после приема на работу, обучение или увольнение, завершение обучения, вышеупомянутые учреждения должны сообщать Териториальные центры комплектации и социальной поддержки об изменениях учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

При этом новый законопроект о мобилизации вряд ли улучшит ситуацию, наоборот, контроль над военнообязанными усилят.