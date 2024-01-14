Без медичної допомоги та роботи: як карають українців, які не стали на облік в ТЦК

Військово-облікові документи тепер вимагають при зверненні за меддопомогою або в центр зайнятості.

Які послуги не доступні українцям без документів з ТЦК

Адвокат розповів, що чоловікам призовного віку стає складніше реалізовувати свої права без згоди від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовозобов’язаний не може влаштуватися на роботу, вступити на навчання та отримати медичну допомогу без військово-облікових документів.

Які бувають військово-облікові документи

Військово-облікові документи будуть різними, залежно від категорії чоловіків. А саме:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток, тимчасове посвідчення;

для резервістів — військовий квиток.

Юрист пояснив, що слід звернути увагу на те, що приймати на роботу або зараховувати на навчання особу можуть лише за умови, що вона перебуває на військовому обліку. Також документи з ТЦК знадобляться для виїзду за кордон.

Також всі організації, як державні, так і приватні, повинні перевіряти всі документи про військовий облік при прийомі чоловіка на роботу. Інакше роботодавцеві загрожує штраф.

Адвокат розповів, що в постанові Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 “Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, установи та організації, навчальні заклади та заклади охорони здоров’я” повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у випадку прийняття на роботу або на навчання.

Тому протягом тижня після прийому на роботу, навчання чи звільнення, завершення навчання, вищезгадані установи повинні повідомляти Територіальні центри комплектування та соціального захисту про зміни облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

При цьому новий законопроєкт про мобілізацію навряд чи покращить ситуацію, навпаки, контроль над військовозобов’язаними тільки посилять.