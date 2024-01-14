Новини

Проверят на нужность: Минэкономики готовит новые правила бронирования работников

14.01.2024

Министерство экономики разрабатывает перечень сфер, работники которых, заплатив высокие налоги, смогут избежать мобилизации. 

Что изменится в правилах бронирования 

Недавно звучали предложения о возможности избежать мобилизации при уплате значительной суммы налога. Но у людей сложилось впечатление о том, что людей хотят поделить на богатых и бедных. 

Чтобы избежать этого недоразумения, решили изменить подход. Главный критерий – приоритетность для экономики, второстепенный фактор – сумма уплаченных налогов. 

Ожидается, что изменения будут внесены в постановление Кабмина №76. Сейчас финальный проект правок еще не готов. Как только работу завершат, его передадут на утверждение правительства. 

Вероятно, новые правила бронирования сотрудников вступят в силу параллельно с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации. 

Как бронируют от мобилизации сейчас

Забронировать работника можно так. Сначала подается предложение в военную администрацию и его обоснование. Поэтому должно подробно объяснить как оно участвует в поддержке национальной экономики или обеспечении Вооруженных сил. 

Органы власти согласовывают предложение с военными, после чего оно подается в Минэкономики. Там же и принимают окончательное решение. 

В соответствии со статьей 25 ЗУ “О мобилизационной подготовке и мобилизации” получить бронирование могут те, кто работает:

  • в органах государственной власти и местного самоуправления;
  • на предприятия, в учреждениях или организациях, которые устанавливают мобилизационные задачи;
  • на предприятиях или в учреждениях, которые производят товары или предоставляют услуги для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
  • на критически важных или организациях, этот перечень устанавливается Кабинетом Министров. 

Эти забронированные работники также не могут быть призваны на службу в военном резерве. 

При этом забронировать работников органов власти могут на срок проведения организации, а работников предприятий, организаций и учреждений – на шесть месяцев. 

Списки на бронирование подаются в электронной или бумажной форме.

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


14.01.2024
Back to top button