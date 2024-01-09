Украинцы могут получить год бесплатного пользования крутым тарифом: акция от Vodafone

Компания Водафон является одной из самых больших в Украине. Она обслуживает миллионы пользователей и их стало еще больше после недавнего сбоя в работе “Киевстара” – одного из главных конкурентов данного мобильного оператора. Чтобы поощрять еще больше украинцев переходить на Водафон, компания предлагает выгодные тарифы и устраивает разнообразные акции. К примеру, сейчас начинает действовать акция в рамках которой можно выиграть год бесплатного пользования выгодным тарифом. Что для этого нужно?

Условия акции

Водафон дарит от трех до двенадцати месяцев бесплатного пользования тарифным планом при покупке любой техники в их магазинах. Это может быть что угодно от модема, до планшета или смартфона. Выбор в шоурумах Водафон достаточно приличный и в ассортименте есть большинство популярных брендов, производящих современные девайсы.

Купив товар, вы автоматически становитесь участником розыгрыша, где вы можете выиграть бесплатное пользование тарифом Vodafone Turbo. В этот пакет входит:

Безлимитный 4G интернет. 1600 минут разговоров на все звонки по Украине (любой оператор). 10 Гб Интернета и 100 минут разговоров в роуминге.

Согласитесь наполнение очень крутое, и выиграть его может любой желающий. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Кстати, покупать гаджеты можно не только в магазинах, но и на официальном сайте компании. Также, как и во многих других магазинах, реализующих технику, товары в компании Водафон можно купить в рассрочку, воспользовавшись услугой “Оплата частями” от ПриватБанка или Монобанка. Эта услуга очень популярна, ведь не предполагает никаких процентов. Цена товара просто делится на несколько месяцев, равными частями и покупатель абсолютно ничего не переплачивает, в отличие от обычных потребительских кредитов, где всегда есть комиссия.