Українці можуть отримати рік безкоштовного користування крутим тарифом: акція від Vodafone

Компанія Водафон є однією з найбільших в Україні. Вона обслуговує мільйони користувачів і їх стало ще більше після нещодавнього збою в роботі “Київстару” – одного з головних конкурентів даного мобільного оператора. Щоб заохочувати ще більше українців переходити на Водафон, компанія пропонує вигідні тарифи, та влаштовує різноманітні акції. Наприклад, зараз починає діяти акція в рамках якої можна виграти рік безкоштовного користування вигідним тарифом. Що для цього потрібно?

Умови акції

Водафон дарує від трьох до дванадцяти місяців безкоштовного користування тарифним планом за умови придбання будь-якої техніки у їхніх магазинах. Це може бути будь-що від модема, до планшета чи смартфона. Вибір у шоурумах Водафон доволі пристойний і в асортименті є більшість популярних брендів, які виготовляють сучасні девайси.

Купивши товар, ви автоматично стаєте учасником розіграшу, де можете виграти безкоштовне користування тарифом Vodafone Turbo. До цього пакету входить:

Безлімітний 4 G інтернет. 1 600 хвилин розмов на всі дзвінки по Україні (будь-який оператор). 10 Гб інтернету та 100 хвилин розмов у роумінгу.

Погодьтеся наповнення дуже круте, і виграти його може будь-хто. Акція триватиме до 29 лютого 2024 року.

До слова, купувати гаджети можна не лише в магазинах, а й на офіційному сайті компанії. Також, як і в багатьох інших магазинах, які реалізують техніку, товари у компанії Водафон можна купити на виплату, чи скориставшись послугою “Оплата частинами” від ПриватБанку або Монобанку. Ця послуга є дуже популярною, адже не передбачає жодних відсотків. Ціна товару просто ділиться на кілька місяців, рівними частинами й покупець абсолютно нічого не переплачує, на відміну від звичайних споживчих кредитів де завжди є комісія.