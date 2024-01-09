Больше не основание для увольнения: в Минобороны рассказали, с какими болезнями теперь мобилизуют 

В прошлом году Министерство обороны Украины сократило перечень заболеваний, которые давали мужчинами отсрочку от мобилизации или вовсе освобождали от военной службы. Среди них бессимптомный ВИЧ, легкие психические расстройства и вирусные гепатиты.
Теперь вышеупомянутые заболевания не будут основанием для освобождения.
С какими болезнями теперь мобилизуют
В соответствии с приказом Министерства обороны Украины №490 от 18 августа 2023 года “Об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Из общего списка болезней, которые являются основанием для освобождения или отсрочки, был исключен перечень заболеваний и расстройств.
Таким образом некоторые мужчины призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, которые ранее считались непригодными к службе, начали выдавать повестки для повторного прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейшей мобилизации.
Таким образом теперь не будут основанием для отсрочки или освобождения от призыва такие медицинские диагнозы:
- вылеченный ранее туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный вирус иммунодефицита человека;
- болезни крови и кроветворных органов, что не прогрессируют или прогрессируют медленно, с минимальными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушениями свертываемости крови, геморрагические состояния, а также другие заболевания, которые включают нарушения иммунного механизма;
- заболевания эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- болезни центральной нервной системы, которые медленно развиваются с незначительными нарушениями функций;
- кратковременные легкие проявления психических расстройств 3 невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных или кратковременных симптомах, которые сопровождаются астенией (слабость, изменение настроения, чрезмерная утомляемость);
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, при которых характерна кратковременная потеря сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
Так что теперь тысячам мужчин призывного возраста придется повторно проходить ВВК.
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