-500 гривень з 1000: у Пенсійному фонді розповіли, хто з українців отримає знижку на комуналку

В Пенсійному фонді України нагадали, хто з українців може отримати знижку 50% на оплату комунальних послуг.

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Знижку у розмірі 50% на комунальні послуги можуть отримати родичі загиблих військовослужбовців. Крім того, у відомстві оприлюднили перелік комунальних послуг на які розповсюджується знижка:

квартплата;

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електрики;

теплопостачання та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

вивіз побутових відходів;

покупка твердого палива та зрідженого газу.

До суми відшкодованих комунальних послуг враховують площу — це 21 квадратний метр на людину, яка проживає в будинку та має право на пільги. Додатково враховується 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Надання пільг не залежить від середньомісячного доходу вдови, виду житла або форми власності на нього.

Також в Пенсійному фонді проінформували про те, що якщо вдова непрацездатна та проживає в сім’ї, яка складається лише з непрацездатних осіб (дітей або пенсіонерів або осіб з інвалідністю), 50% суми відшкодування за газ і опалення надається на подвійну площу. Тобто якщо мова йде про 42 квадратні метри на людину та додаткові 21 квадрат на сім’ю.

Також варто додати, що від вчора, 8 січня 2024 року уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за житлово комунальні послуги. Виключенням стануть території, де ведуть активні бойові дії. При цьому вартість газу буде фіксованою до кінця воєнного стану або ж як мінімум до кінця цього опалювального сезону. При цьому вартість електроенергії може зрости вже цієї весни. Однак поки це лише прогнози, реальна ситуація залежатиме від того, як Україні завершить цей опалювальний сезон та чи не буде нових масових атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України.