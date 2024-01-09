-500 гривен с 1000: в Пенсионном фонде рассказали, кто из украинцев получит скидку на коммуналку

В Пенсионном фонде Украины напомнили, кто из украинцев может получить скидку 50% на оплату коммунальных услуг.

Детали

Скидку в размере 50% на коммунальные услуги могут получить родственники погибших военнослужащих. Кроме того, в ведомстве обнародовали перечень коммунальных услуг на которые распространяется скидка:

квартплата;

поставки и распределение природного газа;

поставки и распределение электричества;

теплоснабжение и снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода;

вывоз бытовых отходов;

покупка твердого топлива и сжиженного газа.

К сумме возмещенных коммунальных услуг учитывают площадь – это 21 квадратный метр на человека, который проживает в доме и имеет право на льготы. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

Предоставление льгот не зависит от среднемесячного дохода вдовы, вида жилья или формы собственности на него.

Также в Пенсионном фонде проинформировали о том, что если вдова нетрудоспособна и проживает в семье, которая состоит только из нетрудоспособных лиц (детей или пенсионеров или лиц с инвалидностью), 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь. То есть если речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительные 21 квадрат на семью.

Также стоит добавить, что вчера, 8 января 2024 года правительство отменило мораторий на отключение света и начисления пени за долги за жилищно-коммунальные услуги. Исключением станут территории, где ведут активные боевые действия. При этом стоимость газа будет фиксированной до конца военного положения или как минимум до конца этого отопительного сезона. При этом стоимость электроэнергии может вырасти уже этой весной. Однако пока это только прогнозы, реальная ситуация будет зависеть от того, как Украина завершит этот отопительный сезон и не будет ли новых массовых ракетных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуры Украины.