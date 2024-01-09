В мережі з’явилася корисна порада, дотримуючись якої можна менше платити за газ

Взимку платіжки за опалення відверто шокують українців. Хоч газ і не подорожчав, та все одно з приходом холодів за комунальні послуги доводиться платити в рази більше і нерідко українців влізають через це у борги. Звісно ж, переважно найбільша сума у загальній платіжці саме за газ. Виняток, якщо будинок чи квартира здебільшого опалюється електрикою та обслуговується електричними приладами. Та перший варіант все ж поширеніший. Не платити за газ не можна. Зараз жодних поблажок немає і за борг можуть навіть заблокувати банківські рахунки. Однак можна платити трішечки менше. Для цього слід скористуватися порадою, якою ділиться сама компанія “Нафтогаз”.

Про який лайфхак мова?

Порада чи то лайфхак максимально проста. Потрібно вчасно оплачувати платіжку за газ та отримувати за це 1% знижки.

На таку знижку претендують абсолютно всі споживачі, які оплачують газ до 15 числа кожного місяця через сервіси Нафтогазу. Якщо ви зробите це один раз, то при повторній оплаті знижка буде нараховуватись вже автоматично.

“Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни“, – зазначили у компанії.

Також, важливо вчасно подавати показники, а саме в перших числах місяця. Якщо ж показники не подати вчасно, то за вас це зробить оператор газорозподільчої компанії й зазвичай суми в платіжках не на користь платника, а заокруглені до більшого.

Чи дорожчатиме газ?

Багатьох хвилювало чи підійматимуть тарифи на газ у 2024 році. Наразі вже достеменно відомо, що ні. Найшвидше коли це може статися — 2025 рік і то не факт. Наразі на цей тариф діє мораторій, тож саме він зростати не може протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Поки українці й далі платять в середньому 8 гривень за куб і так буде, як мінімум до кінця цього року.