В сети появился полезный совет, придерживаясь которого можно меньше платить за газ

Зимой платежки за отопление откровенно шокируют украинцев. Хотя газ и не подорожал, но все равно с приходом холодов за коммунальные услуги приходится платить в разы больше и нередко украинцы влезают из-за этого в долги. Конечно, преимущественно самая большая сумма в общей платежке именно за газ. Исключение, если дом или квартира обычно отапливается электричеством и обслуживаются электрическими приборами. Но первый вариант все же более распространен. Не платить за газ нельзя. Сейчас никаких снисхождений нет и за долг могут даже заблокировать банковские счета. Однако можно платить немного меньше. Для этого следует воспользоваться советом, которым делится сама компания “Нефтегаз”.

О каком лайфхаке речь?

Совет или лайфхак максимально прост. Необходимо своевременно оплачивать платежку за газ и получать за это 1% скидки.

На такую скидку претендуют абсолютно все потребители, оплачивающие газ до 15 числа каждого месяца через сервисы Нафтогаза. Если вы это сделаете один раз, то при повторной оплате скидка будет начисляться уже автоматически.

“Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны“, – отметили в компании.

Также важно своевременно подавать показатели, а именно в первых числах месяца. Если же показатели не подать вовремя, то за это сделает оператор газораспределительной компании и обычно суммы в платежках не в пользу плательщика, а закругленные до большего.

Будет ли дорожать газ?

Многих волновало, поднимут ли тарифы на газ в 2024 году. Уже точно известно, что нет. Быстрее всего это может произойти — 2025 год и то не факт. Сейчас на этот тариф действует мораторий, поэтому именно он не может расти в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Пока украинцы и дальше платят в среднем 8 гривен за куб и так будет, как минимум, до конца этого года.