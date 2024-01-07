Украинцы не могут купить валюту: в ПриватБанке объяснили причину

В последнее время увеличилось количество жалоб от клиентов, что они не могут снять со своих счетов валюту, или банально купить ее на кассе в банке. Сначала проблема была одна – кассиры выдавали банкноты старого образца (1996-го года выпуска). Теперь к этой проблеме добавилась еще одна. Валюты банально не хватает из-за трудностей с логистикой. Пока в этом признался только ПриватБанк, однако в других банках ситуация идентична. Дело в том, что до войны валюту транспортировали самолетами. Потом наземным транспортом и вроде бы довольно успешно. Сейчас из-за постоянных забастовок на украинско-польской границе с логистикой возникло немало проблем.

Украинцы нервничают, а в банках разводят руками

Люди заказывают валюту, которую хотели бы снять со счетов, однако не могут это вовремя сделать.

“Я заказал со своего валютного счета $1000 в отделение банка, чтобы забрать наличными. Заказ сделал 01.01.2024 на 02.01.2024. Никаких сообщений больше не было, и на кассе мне сказали, что мои наличные не приехали и меня перенесли на 04.01.“, — написал возмущенный клиент на сайте Минфина.

В банке же ссылаются на вышеописанные проблемы. Мол, во всем виноваты трудности, возникшие с логистикой.

“В настоящее время возникают определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты из-за военных действий. Проблема с наличной валютой будет решена в ближайшее время“, — ответила пресс-служба ПриватБанка.

Остается и проблема со “старыми” купюрами

Другая не менее актуальная проблема – это то, что в кассах банков выдают только так называемые “белые” доллары. Это те, которые выпущены в 1996 или 2006 году. Несколько месяцев назад обменники резко прекратили их принимать, и люди массово понесли эти деньги в банки. Теперь же, когда хотят купить валюту по официальному курсу, или же ниже чем в обменниках, получают свои старые банкноты обратно.