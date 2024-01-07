Сколько конфет в день можно съесть без вреда для здоровья: расчеты диетолога

Чрезмерное потребление сахара приводит к лишнему весу и плохому самочувствию. Но именно из углеводов мы получаем энергию, и в сладостях их больше всего. Конфетка к чашке чая или кофе повышает настроение и успокаивает.

Поэтому сколько сахара можно употреблять в день, не боясь последствий для здоровья.

Сколько сахара можно употреблять в день

Глюкоза – это основное топливо для организма.

в соответствии с рекомендациями ВОЗ сахар не должен превышать 10% от энергетической ценности вашего рациона.

если допустить, что калорийность рациона взрослого человека 2 000 ккал, то количество сахара не должно превышать 200 ккал в день. Это соответствует 10 чайным ложкам сахара, 4 зефирам или 4 конфетам;

однако лучше ориентироваться на 5 чайных ложек в день, при этом нельзя забывать о скрытом сахаре.

Даже если мы не добавляем сахар в чай или кофе, мы все равно потребляем его. Многие продукты содержат скрытый сахар, например:

йогурты;

газированные сладкие напитки и соки;

кетчуп;

зерновые батончики;

соусы;

хлеб;

полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления.

К чему приводит избыток сахара в рационе

Избыточное количество сахара негативно влияет на весь организм, ухудшается работа сердца, печени, почек, поджелудочной и кишечника. Также создается дополнительная нагрузка на кровеносную и нервную систему, появляется избыточный вес, который может дойти до ожирения.

Исследования показывают, что отказ от сахара или сокращение его количества в рационе улучшает самочувствие и здоровье человека. А если вы не можете отказаться от сладостей, то позаботьтесь о том, чтобы тратить больше калорий, чем вы потребляете, то есть занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе или найдите другой способ проводить время активно. Так вы хотя бы снизите риск набора лишнего веса.