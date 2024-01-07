Скільки цукерок в день можна з’їсти без шкоди для здоров’я: розрахунки дієтолога

Надмірне споживання цукру призводить до зайвої ваги та поганого самопочуття. Але саме з вуглеводів ми отримуємо енергію, і в солодощах їх чи не найбільше. Цукерка до чашки чаю чи кави підвищує настрій та заспокоює.

Тож скільки цукру можна вживати в день, не боячись наслідків для здоров’я.

Скільки цукру можна вживати в день

Глюкоза — це основне паливо для організму.

відповідно до рекомендацій ВООЗ цукор не повинен перевищувати 10% від енергетичної цінності вашого раціону;

якщо допустити, що калорійність раціону дорослої людини 2 000 ккал, то кількість цукру не має перевищувати 200 ккал на день. Це відповідає 10 чайним ложкам цукру, 4 зефірам або 4 цукеркам;

однак краще орієнтуватися на 5 чайних ложок на день, при цьому не можна забувати про прихований цукор.

У яких продуктах багато цукру

Навіть якщо ми не додаємо цукор в чай або каву, ми все одно споживаємо його. Чимало продуктів містять прихований цукор, наприклад:

йогурти;

газовані солодкі напої та соки;

кетчуп;

зернові батончики;

соуси;

хліб;

напівфабрикати та страви швидкого приготування.

До чого призводить надлишок цукру в раціоні

Надмірна кількість цукру негативно впливає на весь організм, погіршується робота серця, печінки, нирок, підшлункової та кишківника. Також створюється додаткове навантаження на кровоносну та нервову систему, з’являється надмірна вага, яка може дійти до ожиріння.

Дослідження показують, що відмова від цукру або скорочення його кількості в раціоні покращує самопочуття та здоров’я людини. А якщо ви не можете відмовитися від солодощів, то подбайте про те, щоб витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте, тобто займайтеся спортом, гуляйте на свіжому повітрі або знайдіть інший спосіб проводити час активно. Так ви хоча б мінімізуєте ризик появи зайвої ваги.