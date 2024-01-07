Через 3 месяца часть пенсионеров лишат выплат: в Минсоце сделали важное заявление

Некоторые пенсионеры могут остаться без выплаты пенсии, если они добровольно не пройдут проверку. В правительстве назвали сроки и категории пенсионеров которые должны обратиться для прохождения проверки.

Детали

На днях стало известно, что Кабинет Министров Украины продлил до 31 марта 2024 года сроки физической идентификации пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В сообщении отметили, что из-за отмены карантина с 1 июля 2023 года были восстановлены нормы о прохождении пенсионерами из числа ВПЛ идентификации для продолжения получения пенсионных выплат.

Ранее таких лиц обязывали пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года, но 27 декабря сообщили, что дадут дополнительное время – до 31 марта 2024 года. Однако не стоит откладывать эту процедуру на потом.

Как пенсионеру пройти идентификацию личности

Учитывая, что из-за войны многие переселенцы не имеют возможности лично обратиться в банк, были расширены способы прохождения идентификации:

как альтернатива — пенсионеры могут посетить ближайшее отделение Пенсионного фонда;

еще один более удобный вариант — удаленная идентификация. Этот способ предполагает общение по видеосвязи с представителем ПФ.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти три месяца нужно использовать для прохождения идентификации удобным способом — в банке, пенсионном фонде или с помощью видеоконференции с Пенсионным фондом.

Если пенсионер не пройдет идентификацию, то его пенсия будет накапливаться, но он не сможет ее получить, пока не пройдет проверку.

И только после прохождения идентификации – вся сумма пенсии будет перечислена на счет пенсионера с месяца в котором прекратили финансирование выплаты.

То есть пенсию никто не заберет и не отменит, она будет накапливаться, но снять все средства гражданин сможет только после того, как пройдет проверку данных.