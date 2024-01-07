Через 3 місяці частину пенсіонерів позбавлять виплат: в Мінсоці зробили важливу заяву

Деякі пенсіонери можуть залишитися без виплати пенсії, якщо вони добровільно не пройдуть перевірку. В уряді назвали терміни та категорії пенсіонерів які повинні звернутися для проходження перевірки.

Деталі

Днями стало відомо, що Кабінет Міністрів України продовжив до 31 березня 2024 року терміни фізичної ідентифікації пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

В повідомленні наголосили на тому, що через скасування карантину з 1 липня 2023 було відновлено норми про проходження пенсіонерами із числа ВПО ідентифікації для продовження отримання пенсійних виплат.

Раніше таких осіб зобов’язували пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року, але 27 грудня повідомили, що дадуть додатковий час — до 31 березня 2024 року. Однак не варто відкладати цю процедуру на потім.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію особи

Зважаючи, що через війну чимало переселенців не мають можливості особисто звернутися до банку, було розширено способи проходження ідентифікації:

як альтернатива — пенсіонери можуть відвідати найближче відділення Пенсійного фонду;

ще один більш зручний варіант — віддалена ідентифікація. Цей спосіб передбачає спілкування по відеозв’язку з представником ПФ.

У Пенсійному фонді пояснюють, що ці три місяці потрібно використати для проходження ідентифікації зручним способом — в банку, пенсійному фонді або за допомогою відеоконференції з Пенсійним фондом.

Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію, то його пенсія накопичуватиметься, але він не зможе її отримати, допоки не пройде перевірку.

І лише після проходження ідентифікації — вся сума пенсії буде перерахована на рахунок пенсіонера з місяця в якому припинили фінансування виплати.

Тобто пенсію ніхто не забере та не скасує, вона накопичуватиметься, але зняти всі кошти громадянин зможе лише після того, як пройде перевірку даних в Пенсійному фонді або банку.