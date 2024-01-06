Касается всех пенсионеров: в Кабмине сделали важное заявление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в 2024 году пенсии и социальные выплаты будут выплачиваться без задержек. По его словам, это станет одним из приоритетов государства в ближайший год.

Детали

Денис Шмыгаль заявил, что правительство с помощью поддержки западных партнеров сможет обеспечить своевременную выплату пенсий и других социальных выплат для украинцев.

Он также заверил, что в 2023 году социальные выплаты составили более 12 процентов от общего бюджета. Однако, государство исправно выполняло свои социальные обязанности. И в новом году для правительства социальная сфера является одним из приоритетов для правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что в прошлом году государство демонстрировало образцовое выполнение социальных обязанностей. В этом году это тоже один из приоритетов. Пенсии и социальные выплаты будут выплачивать своевременно.

Вот еще несколько новостей:

Шмыгаль отметил, что уже с первого января 2024 года в Украине вырос размер минимальной заработной платы на 6 процентов. Теперь зарплата составляет 7 100 гривен вместо 6 700 гривен. При этом весной ожидается еще одно повышение.

На фоне роста зарплаты также повысится минимальная пенсия, она вырастет с 2 093 до 2 361 гривны.

Также уже с первого марта в Украине планируется проведение индексации пенсионных выплат.

А еще, этой весной впервые применят специальные пенсионные баллы. Это позволит сделать пенсии более справедливыми, особенно, если это касается пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых более десяти лет назад.

Однако учитывая тот факт, что в Украине дефицит бюджета, а помощь от западных партнеров задерживается, то весеннюю индексацию могут отложить на какое-то время.

Пока информации о задержке нет, все это лишь предположения и мнения экспертов. Поэтому сейчас не стоит волноваться, что пенсии и социальные выплаты задержат, по крайней мере пока.