Стосується всіх пенсіонерів: в Кабміні зробили важливу заяву

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українців, що у 2024 році пенсії та соціальні виплати будуть виплачуватися без затримок. За його словами, це стане одним із пріоритетів держава в найближчий рік.

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Денис Шмигаль заявив, що уряд за допомогою підтримки західних партнерів зможе забезпечити своєчасну виплату пенсій та інших соціальних виплат для українців.

Він також запевнив, що у 2023 році соціальні виплати склали понад 12 відсотків від загального бюджету. Однак, держава справно виконувала свої соціальні обов’язки. І в новому році для уряду соціальна сфера є одним з пріоритетів для уряду.

Глава Кабміну наголосив, що минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних обов’язків. В цьому році це теж один із пріоритетів. Пенсії та соціальні виплати будуть виплачувати своєчасно.



Ось ще кілька новин:

Шмигаль наголосив що вже з першого січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати на 6 відсотків. Тепер зарплата складає 7 100 гривень замість 6 700 гривень. При цьому весною очікується ще одне підвищення.

На тлі зростання зарплати також підвищиться мінімальна пенсія, вона зросте з 2 093 до 2 361 гривні.

Також вже з першого березня в Україні планується проведення індексації пенсійних виплат.

А ще, цієї весни вперше застосують спеціальні пенсійні бали. Це дозволить зробити пенсії більш справедливими, особливо, якщо це стосується пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок понад десять років тому.

Однак враховуючи той факт, що в Україні дефіцит бюджету, а допомога від західних партнерів затримується, то весняну індексацію можуть відкласти на якийсь час.

Поки інформація щодо затримки немає, все це лише припущення та думки експертів. Тож зараз не варто хвилюватися, що пенсії та соціальні виплати затримають, принаймні поки що.