Теперь их 3: в Украине ввели обязательную плату за трубы внутри дома

В Украине ввели новый платеж за газ. Украинцев обяжут платить за обслуживание инфраструктуры внутри дома.

Сумма платежа в пересчете на месяц составит 25-30 гривен и будет полностью зависеть от дома и количества газового оборудования.

Что известно

Украинцам уже сообщили, что подписывать контракт не придется. Если услуга предоставлена, то контракт будет считаться подписанным. Однако компании имели время до 5 января, чтобы разместить контракт на сайте компании.

Сервис, за который придется платить дополнительно, включает:

осмотр газопровода;

проверку на плотность;

испытание под давлением;

осмотр газового оборудования;

сервис запорных конструкций.

Все это обеспечивает безопасное использование газа. До 5 января 2024 года операторы на своих сайтах разместят стоимость технического обслуживания для каждого многоэтажного дома, а также график проведения техосмотра.

В “Полтавагаз” для примера рассчитали стоимость работ в доме на 36 квартир составит 5 600 гривен. Таким образом каждая квартира должна платить 155,5 гривны единовременно или ежемесячно платить по 25,9 гривны в течение шести месяцев.

Пересчитают еще одну платежку

С первого января украинцам пересчитают платежки за доставку газа. Тем, кто в прошлом году потратил больше газа, придется платить больше за доставку голубого топлива. И хотя тариф на не изменился, сумму в платежках пересчитали.

Отметим, что в 2024 году тарифы на доставку газа в Украине не изменили. Больше всего платят в Гадяче, Ужгороде, Лубнах, Николаеве, Харькове, Черновцах. Там за каждый кубометр придется заплатить 2,39 грн. Дешевле всего за транспортировку кубометра платят лишь 0,38 гривны.

Напомним, что по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива, то есть те, кто пользуется газом только для приготовления пищи, больше платят те, кто использует газ для нагрева воды и отопления.