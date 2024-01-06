Тепер їх 3: в Україні запровадили обов’язкову плату за труби всередині будинку

В Україні запровадили новий платіж за газ. Українців зобов’яжуть сплачувати за обслуговування інфраструктури всередині будинку.

Сума платежу в перерахунку на місяць складе 25-30 гривень та повністю залежатиме від будинку та кількості газового обладнання.

Що відомо

Українців вже повідомили, що підписувати контракт не доведеться. Якщо послуга надана, то контракт вважатиметься підписаним. Однак компанії мали час до 5 січня, щоб розмістити контракт на сайті компанії.

Сервіс, за який доведеться платити додатково, включає:

огляд газопроводу;

перевірку на щільність;

випробування під тиском;

огляд газового обладнання;

сервіс запірних конструкцій.

Все це забезпечує безпечне використання газу. До 5 січня 2024 року оператори на своїх сайтах розмістять вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового дому, а також графік проведення техогляду.

В “Полтавагаз” для прикладу розрахували вартість робіт в домі на 36 квартир складе 5 600 гривень. Таким чином кожна квартира має платити 155,5 гривень одноразово або щомісячно платити по 25,9 гривні протягом шести місяців.

Перерахують ще одну платіжку

З першого січня українцям перерахують платіжки за доставку газу. Тим, хто минулого року витратив більше газу, доведеться платити більше за доставку блакитного палива. І хоча тариф на не змінився, суму в платіжках перерахували.

Зазначимо, що у 2024 році тарифи на доставку газу в Україні не змінили. Найбільше платять в Гадячі, Ужгороді, Лубнах, Миколаєві, Харкові, Чернівцях. Там за кожен кубометр доведеться сплатити 2,39 грн. Найдешевше за транспортування кубометра платять лише 0,38 гривні.

Нагадаємо, що за новими правилами рахують тариф на транспортування газу. Мінімальний розмір платіжки зміниться для тих, хто використовує мінімальну кількість блакитного палива, тобто ті, хто користується газом лише для приготування їжі. Вони сплачуватимуть мінімальний платіж, іншою буде сума для тих, хто нагріває воду за допомогою газу та опалює приміщення.