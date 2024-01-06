Еще не скоро: астролог назвал время, когда в Украине закончится война

Астролог Влад Росс рассказал, когда в Украине может закончиться война. Многие надеются, что боевые действия прекратятся уже в 2024 году, однако астролог уверяет, что годом победы станет аж 2025 год.

Когда закончится война — точная дата

Астролог Влад Росс отмечает, что только в 2025 году закончится 9-летний цикл катастроф. по его словам такие события происходят каждые 36 лет. Поэтому если исходить из этого, то война закончится только в 2025 году, то есть нужно сложить 2+0+2+5. Получится – 9.

Каждые 36 лет (3+6=9) в России меняется власть. Для них это фатальная цифра.

Сначала в России был царь, потом революция. В марте 1953 года (1+9+5+3=18, 1+8=9) умер Сталин, а к власти пришел Хрущев

В 1989 – снова роковая 9, началась афганская война.

Если к 89 году прибавить еще 36 лет, то получится 2025.

То есть нумерология войны говорит о том, что все закончится только в 2025 году.

Детали

Кроме того, астролог убежден, что уже в следующем году произойдет полное прекращение боевых действий, а российские войска выйдут с территории нашей страны.

По всем нумерологическим критериям конец войны и государственный переворот в России произойдет в 2025 году. Есть все шансы, что россия развалится как в СССР.

Если верить астрологам, то конец войны в Украине следует ожидать не в 2024, а лишь в 2025 году. Кроме того, ранее Росс говорил, что война в Украине может закончиться мирными переговорами.

А для тех, кто не верит в прогнозы астрологов и нумерологию, следует сказать, что война в Украине может завершиться в конце 2024 или в начале 2025 года. Это может произойти на фоне выборов президента в США. Действующий президент будет пытаться убедить избирателей, что одна из его заслуг — завершение войны в Украине. Нам же остается и дальше помогать ВСУ и приближать победу.