Астролог Влад Росс розповів, коли в Україні може закінчитися війна. Чимало людей сподіваються, що бойові дії припиняться вже в 2024 році, однак астролог запевняє, що роком перемоги стане аж 2025 рік.

Коли закінчиться війна — точна дата

Астролог Влад Росс зазначає, що лиш в 2025 році закінчиться 9-річний цикл катастроф. За його словами такі події відбуваються кожні 36 років. Тож якщо виходити з цього, то війна закінчиться лише в 2025 році, тобто потрібно скласти 2+0+2+5. Вийде — 9.

Кожні 36 років (3+6=9) в росії змінюється влада. Для них це фатальна цифра.

Спочатку в Росії був цар, потім революція. В березні 1953 року (1+9+5+3=18, 1+8=9) помер Сталін, а до влади прийшов Хрущов

В 1989 — знову фатальна 9, почалася афганська війна.

Якщо до 89 року додати ще 36 років, то вийде 2025.

Тобто нумерологія війни говорить про те, що все закінчиться лише в 2025 році.

Деталі

Крім того, астролог переконаний, що вже в наступному році відбудеться повне припинення бойових дій, а російські війська вийдуть з території нашої країни.

За всіма нумерологічними критеріями кінець війни та державний переворот в Росії відбудеться в 2025 році. Є всі шанси, що росія розвалиться як в СРСР.

Якщо вірити астрологам, то кінець війни в Україні слід очікувати не в 2024, а лише в 2025 році. Крім того, раніше Росс говорив, що війна в Україні може закінчитися мирними переговорами.

А для тих, хто не вірить в прогнози астрологів та нумерологію, слід сказати, що війна в Україні може завершитися в кінці 2024 або на початку 2025 року. Це може статися на тлі виборів президента в США. Чинний президент намагатиметься переконати виборців, що одна з його заслуг — завершення війни в Україні. А поки продовжуємо допомагати ЗСУ, щоб наближати перемогу.