ПриватБанк начал массовую блокировку счетов: есть несколько распространенных причин, почему это может случиться

Финансовый мониторинг продолжается, и клиенты ПриватБанка, похоже, попадают под него чаще всего. По крайней мере, такие выводы можно сделать немного почитав отзывы на сайте Минфина. Там, едва ли не каждый второй отзыв отрицательный и именно от клиентов ПриватБанка. Люди жалуются, что банк без объяснений блокирует их счета. Разблокировать их потом, как и вывести свои собственные средства, при этом очень сложно. Что пишут украинцы, и что на это отвечает само финучреждение? Рассказываем.

Какие наиболее частые причины блокировки?

Если проанализировать жалобы клиентов и ситуации после которых у них заблокировали счет, то среди наиболее распространенных причин:

Операции с криптовалютой. Игнорирование сообщения о необходимости прийти и обновить данные. Игнорирование сообщения о предоставлении документов, объясняющих источник происхождения тех или иных средств.

“Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками“, – говорится в одной из жалоб, которую оставила клиентка банка.

В ПриватБанке ответили, что беспричинной блокировки счетов нет. Вероятно, финансовый мониторинг расценил какую-то из операций, как подозрительную.

“Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения”, – пояснили в Привате.

Также есть ряд операций, проведя которые вы в 99% случаев получите блокировку счета. Это:

Переводы на сумму более 400 000 гривен. Хотя этот предел очень неправдив, ведь случались ситуации, когда банк блокировал счет после перевода на сумму 25 000 гривен, аргументируя это тем, что раньше клиент подобными суммами не оперировал. Операции, происходящие в регионе, где обычно не находится клиент. В этом случае банк может подумать, что карта украдена. Подозрение вызывают и мелкие суммы, поступающие клиенту в течение одного дня. К примеру, несколько переводов, по 3000 гривен. Такая активность может блокироваться.

Все это делается для того, чтобы выводить бизнес из тени и заставлять украинцев работать официально и честно платить налоги в бюджет.