Виплати припинять через 25 днів: хто з лютого не отримає виплат від держави

Залишилося менш як місяць до змін, що будуть запроваджені в Україні. Відповідно до нововведень вже з першого лютого внутрішньо переміщені особи не отримуватимуть щомісячну грошову допомогу.

З 1 лютого запроваджують нові правила отримання грошової допомоги

Внутрішні переселенці повинні враховувати інформацію про скорочення виплат з першого лютого. Тобто ВПО, які отримати цей статус до першого серпня минулого року, отримає грошову допомогу ще один раз — в січні 2024 року. Загалом оформлення виплат передбачене на пів року. Представники влади зазначають, що в країні немає коштів, щоб продовжувати підтримку всіх ВПО.

Крім того:

Особи, які отримали статус внутрішнього переселенця після серпня 2023 року будуть отримувати кошти ще пів року. Пізніше будуть враховувати їх майновий стан. Гроші отримуватимуть ті, хто справді потребує фінансової підтримки.

Сума виплат не зміниться. Вони будуть збережені на тому ж рівні, тобто дві тисячі гривень на місяць на дорослого та три тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю. На картку гроші зараховують кожного місяця з 15 до 28 числа. Тобто останній платіж відбудеться з середини до кінця січня.

Не буде виплат для тих громадян України, які виїхали за кордон на тривалий період — понад 30 днів та не надали причин такого виїзду. Виплати зберігаються, якщо особа виїхала за кордон у відрядження, на лікування або реабілітацію чи супроводжувала дитину на лікування.

Скасують фінансову допомогу для тих людей, які повернулися на попереднє місце проживання.

Щодо тих переселенців, яким продовжать виплати після першого лютого, то звертатися з заявою не потрібно. Нарахування коштів відбуватиметься в автоматичному режимі. Гроші гарантовано нараховуватимуть ще шість місяців. Це стосується сімей, які виховують дітей з інвалідністю, пенсіонерів та багатодітних сімей.