Виплати припинять через 25 днів: хто з лютого не отримає виплат від держави

Залишилося менш як місяць до змін, що будуть запроваджені в Україні. Відповідно до нововведень вже з першого лютого внутрішньо переміщені особи не отримуватимуть щомісячну грошову допомогу.
З 1 лютого запроваджують нові правила отримання грошової допомоги
Внутрішні переселенці повинні враховувати інформацію про скорочення виплат з першого лютого. Тобто ВПО, які отримати цей статус до першого серпня минулого року, отримає грошову допомогу ще один раз — в січні 2024 року. Загалом оформлення виплат передбачене на пів року. Представники влади зазначають, що в країні немає коштів, щоб продовжувати підтримку всіх ВПО.
Крім того:
- Особи, які отримали статус внутрішнього переселенця після серпня 2023 року будуть отримувати кошти ще пів року. Пізніше будуть враховувати їх майновий стан. Гроші отримуватимуть ті, хто справді потребує фінансової підтримки.
- Сума виплат не зміниться. Вони будуть збережені на тому ж рівні, тобто дві тисячі гривень на місяць на дорослого та три тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю. На картку гроші зараховують кожного місяця з 15 до 28 числа. Тобто останній платіж відбудеться з середини до кінця січня.
- Не буде виплат для тих громадян України, які виїхали за кордон на тривалий період — понад 30 днів та не надали причин такого виїзду. Виплати зберігаються, якщо особа виїхала за кордон у відрядження, на лікування або реабілітацію чи супроводжувала дитину на лікування.
- Скасують фінансову допомогу для тих людей, які повернулися на попереднє місце проживання.
Щодо тих переселенців, яким продовжать виплати після першого лютого, то звертатися з заявою не потрібно. Нарахування коштів відбуватиметься в автоматичному режимі. Гроші гарантовано нараховуватимуть ще шість місяців. Це стосується сімей, які виховують дітей з інвалідністю, пенсіонерів та багатодітних сімей.
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