Этот “суп долгожителей” нужно есть всем украинцам: с ним вы доживете до 100 лет

Продолжительность нашей жизни зависит от многих факторов. На некоторые из них мы повлиять не можем – генетика, травмы и болезни, но некоторые можем контролировать. Например, значительную роль играет еда и спорт в нашей жизни.
Известно, что в пяти регионах мира люди живут значительно дольше, чем в других. Это так называемые “голубые зоны”, к которым относятся Окинава в Японии, Икария в Греции, провинция Нуоро в Италии, а также полуострова Никойя в Костари-Рике и Лома-Линда в Калифорнии.
Что известно об удивительном “супе долгожителей”
Рецепт супа опубликовал в своем аккаунте в соцсети доктор Тим Тиутан, по его словам этот растительный суп полон витаминов и минералов, богат клетчаткой и другими питательными веществами.
Ингредиенты
Для приготовления супа нужны простые ингредиенты:
- морковь;
- сельдерей;
- лук;
- картофель;
- специи по вкусу;
- чеснок;
- томаты;
- овощной бульон;
- фасоль или нут;
- макароны, рис или перловка;
- базилик;
- петрушка или другая зелень по вкусу.
Как приготовить суп
С приготовлением этого супа справится даже ребенок. Итак, для приготовления нужно:
Нарезать все овощи кубиками.
- Кастрюлю поставить на огонь, обжарить в ней чеснок и лук в течение 3 минут. Добавьте несколько ложек воды, чтобы овощи как будто тушились.
- Далее добавьте морковь, сельдерей, картофель, приправы, соль и перец.
- Тушите овощи всего 5-6 минут, пока морковь и картофель не станут немного мягче.
- После этого добавьте овощной бульон, добавляем томаты, фасоль и крупу или макароны.
- Уменьшаем огонь и варим суп еще 10-15 минут до готовности.
- Посыпаем суп зеленью и подаем к столу.
Овощи богаты клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина, улучшать здоровье кишечника, поддерживать вес и снижать риск развития рака.
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