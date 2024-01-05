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Этот “суп долгожителей” нужно есть всем украинцам: с ним вы доживете до 100 лет

05.01.2024

Продолжительность нашей жизни зависит от многих факторов. На некоторые из них мы повлиять не можем – генетика, травмы и болезни, но некоторые можем контролировать. Например, значительную роль играет еда и спорт в нашей жизни.

Известно, что в пяти регионах мира люди живут значительно дольше, чем в других. Это так называемые “голубые зоны”, к которым относятся Окинава в Японии, Икария в Греции, провинция Нуоро в Италии, а также полуострова Никойя в Костари-Рике и Лома-Линда в Калифорнии. 

Что известно об удивительном “супе долгожителей”

Рецепт супа опубликовал в своем аккаунте в соцсети доктор Тим Тиутан, по его словам этот растительный суп полон витаминов и минералов, богат клетчаткой и другими питательными веществами. 

Ингредиенты

Для приготовления супа нужны простые ингредиенты:

  • морковь;
  • сельдерей;
  • лук;
  • картофель;
  • специи по вкусу;
  • чеснок;
  • томаты;
  • овощной бульон;
  • фасоль или нут;
  • макароны, рис или перловка;
  • базилик;
  • петрушка или другая зелень по вкусу. 

Как приготовить суп

С приготовлением этого супа справится даже ребенок. Итак, для приготовления нужно:

Нарезать все овощи кубиками.

  • Кастрюлю поставить на огонь, обжарить в ней чеснок и лук в течение 3 минут. Добавьте несколько ложек воды, чтобы овощи как будто тушились. 
  • Далее добавьте морковь, сельдерей, картофель, приправы, соль и перец. 
  • Тушите овощи всего 5-6 минут, пока морковь и картофель не станут немного мягче. 
  • После этого добавьте овощной бульон, добавляем томаты, фасоль и крупу или макароны. 
  • Уменьшаем огонь и варим суп еще 10-15 минут до готовности. 
  • Посыпаем суп зеленью и подаем к столу. 

Овощи богаты клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина, улучшать здоровье кишечника, поддерживать вес и снижать риск развития рака.

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05.01.2024
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