Снега не будет? Наталка Диденко рассказала, чего ждать от погоды в новогоднюю ночь

30 декабря в Украине не ожидаются осадки, или же они будут незначительными. Вечером возможен незначительный дождь на западе и на севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в новогоднюю ночь?

По словам синоптика, погода будет такой:

Ветер западный и юго-западный, умеренный, на севере возможны сильные порывы.

Температура. Ночью от 0 до +4 градусов, днем 3 декабря от +4 до +6 градусов, на юге – от +7 до +11 градусов.

В столице 31 декабря существенных осадков не было, вечером возможен незначительный дождь. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха – +3 ночью и +8 днем. На востоке холоднее – от +1 до +5 градусов.

31 декабря в Украине будет преимущественно сухо, температура воздуха без изменений.

В новогоднюю ночь в большинстве областей осадков не будет, лишь на западе возможны незначительные дожди.

Какой будет погода в первую неделю нового года

В первый день Нового года ожидается дождь, который придет с запада. Он распространится на все страны, включая Крым.

Незначительное похолодание следует ожидать уже 4-5 января. Новый год приближается, но большинство людей утверждают, что праздничного настроения у них нет.

Однако снег на праздники — это далеко не главное. Даже в праздничные дни следует помнить, что самое ценное – это общение с родными и близкими людьми.

В то же время теплая погода — это огромное преимущество для Украины. Ведь чем ниже опускаются столбики термометров, тем большую нагрузку испытывает энергетическая инфраструктура Украины, которая до сих пор не оправилась от прошлогодних атак российских оккупантов.

Ведь если температура существенно снизится, то с большой вероятностью в Украине начнут вводить графики отключения электроэнергии. Сейчас в Украине свет не отключают, за исключением аварийных ситуаций, связанных с погодными условиями или атаками оккупантов. Однако энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию насколько это возможно.