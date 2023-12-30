В Украине появились новые 10 гривен: в Нацбанке показали как они выглядят

Национальный банк Украины презентовали новую памятную монету в честь Архистратига Михаила. Ее ввели в обращение на днях, 26 декабря 2023 года. Монета имеет номинал десять гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.

Об этом сообщили на официальной странице Национального банка Украины в Фейсбук.

Как выглядит новая монета

Главная особенность этой монеты — она изготовлена из серебра 999 пробы.

На реверсе этой монеты мы можем видеть изображение Архистратига Михаила.

Он держит меч, он украшен позолотой, так же как и нимб.

По кругу монеты нанесена надпись “… За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила”. Эти слова взяты из поэмы легендарного украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко — “Гайдамаки”.

На аверсе монеты размещен стилизованный лавровый венок.

На заднем фоне можно разглядеть стилизованные древнерусские киевские гривны – весовые, счетные и монетные единицы.

По центру аверса можно увидеть логотип Национального банка Украины.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы. Номинал монеты — 10 гривен. Масса в чистоте — 31.1 грамма. Тираж монет — десять тысяч единиц.

Напомним, что на днях в НБУ сообщили, что в Украине стало меньше фальшивых денег. Однако чаще всего фальсифицируют 200 и 500 гривен старого образца.

Кстати, вечером 29 декабря 2023 года доллар достиг своего исторического максимума. Зафиксирован курс 38 гривен за доллар. Таким образом с начала декабря он вырос на 4,5% (с 36,38 до 38,0) и почти ежедневно обновлял рекорды.

Однако это не причина бежать в обменники. Такое явление является достаточно типичным для зимы, традиционно перед новогодними праздниками растет курс валют. Сейчас ситуация в экономике стабильная, хоть и нелегкая. Поэтому украинцам нужно набраться терпения и продолжать работать на победу. Ведь в Украине почти два года идет война за существование и европейское будущее.