В Україні з’явилися нові 10 гривень: в Нацбанку показали як вони виглядають

Національний банк України презентували нову пам’ятну монету на честь Архістратига Михаїла. Її ввели в обіг цими днями, 26 грудня 2023 року. Монета має номінал десять гривень та виготовлена зі срібла 999 проби.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національного банку України у Фейсбук.

Який вигляд має нова монета

Головна особливість цієї монети — вона виготовлена зі срібла 999 проби.

На реверсі цієї монети ми можемо бачити зображення Архістратига Михаїла.

Він тримає меч, він оздоблений позолотою, так само як і німб.

По колу монети нанесено напис “… За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла”. Ці слова взяті з поеми легендарного українського поета Тараса Григоровича Шевченка — “Гайдамаки”.

На аверсі монети розміщено стилізований лавровий вінок.

На задньому тлі можна розгледіти стилізовані давньоруські київські гривні — вагові, лічильні та монетні одиниці.

По центру аверсу можна побачити логотип Національного банку України.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби. Номінал монети — 10 гривень. Маса в чистоті — 31.1 грама. Тираж монет — десять тисяч одиниць.

Нагадаємо, що днями в НБУ повідомили, що в Україні стало менше фальшивих грошей. Однак найчастіше фальсифікують 200 та 500 гривень старого зразка.

До речі, ввечері 29 грудня 2023 року долар сягнув свого історичного максимуму. Зафіксовано курс 38 гривень за долар. Таким чином з початку грудня він зріс на 4,5% (з 36,38 до 38,0) і майже щодня оновлював рекорди.

Однак це не причина бігти в обмінники. Таке явище є досить типовим для зими, традиційно перед новорічними святами зростає курс валют. Зараз ситуація в економіці стабільна, хоч і нелегка. Тож українцям потрібно набратися терпіння та продовжувати працювати на перемогу. Адже в Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна, яка завдає шалених збитків.