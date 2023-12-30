Украинцам назвали вещи, которые лучше держать подальше от холодильника

Украинцы часто ставят микроволновку или другие вещи на холодильник. Однако мало кто знает, что есть вещи, которые категорически запрещено хранить на холодильнике. Они могут привести к серьезным неприятностям и даже вывести его из строя.

Итак, какие вещи категорически нельзя ставить на холодильник.

Бытовая техника

Никакие кухонные приборы нельзя хранить на холодильнике, будь то микроволновая печь, тостер или электрочайник. Любой прибор, даже габаритный, может упасть на вас каждый раз, когда вы открываете или закрываете дверцу холодильника.

Хлеб

Следует понимать, что даже обычная буханка хлеба может блокировать поток воздуха. Это негативно повлияет на сам прибор, ведь вентиляция будет происходить не должным образом. К тому же воздушный поток воздуха теплый, тогда он сушит воздух, и хлеб быстро зачерствеет

Книги

Книги или газеты на холодильнике могут стать причиной пожара. Бумага быстро нагревается, особенно, если холодильник старый К тому же если бумажные изделия упадут за холодильник, то вообще могут заблокировать работу вентиляции.

Готовые завтраки в картонной упаковке

Легкие коробки из-под хлопьев могут легко загореться. Так они могут заблокировать вентиляцию. Кроме того, под воздействием тепла в коробке могут поселиться насекомые. Согласитесь, это не очень приятно.

Фрукты

Бананы и авокадо часто ставят на холодильник, чтобы те созревали. Однако там они могут испортиться. Поэтому фрукты, которые должны созреть лучше хранить подальше от источников тепла.

Тарелки

Плоские предметы очень удобно хранить на верхней части холодильника. Но там они могут покрыться слоем жира, особенно, если рядом газовая плита. К тому же тарелки могут блокировать вентиляцию холодильника.

Как видите, на холодильник лучше ничего не класть, ведь это вопрос в первую очередь безопасности.