Українцям назвали речі, які краще тримати подалі від холодильника

Українці часто ставлять мікрохвильовку або інші речі на холодильник. Однак мало хто знає, що є речі, які категорично заборонено зберігати на холодильнику. Вони можуть призвести до серйозних неприємностей та навіть вивести його з ладу.

Отож, які речі категорично НЕ можна ставити на холодильник.

Побутова техніка

Жодні кухонні прилади не можна зберігати на холодильнику, будь-то мікрохвильова піч, тостер чи електрочайник. Будь-який прилад, навіть габаритний, може впасти на вас щоразу, коли ви відкриваєте чи закриваєте дверці холодильника.

Хліб

Слід розуміти, що навіть звичайна буханка хліба може блокувати потік повітря. Це негативно вплине на сам прилад, адже вентиляція відбуватиметься не належним чином. До того ж повітряний потік повітря теплий, Тоді він сушить повітря, і хліб швидко зачерствіє.

Книги

Книги чи газети на холодильнику можуть стати причиною пожежі. Папір швидко нагрівається, особливо, якщо холодильник старий До того ж якщо паперові вироби впадуть за холодильник, то взагалі можуть заблокувати роботу вентиляції.

Готові сніданки в картонній упаковці

Легкі коробки з-під пластівців можуть легко загорітися. Тако вони можуть заблокувати вентиляцію. Крім того, під впливом тепла в коробці можуть поселитися комахи. Погодьтеся, це не дуже приємно.

Фрукти

Банани та авокадо часто ставлять на холодильник, щоб ті достигали. Однак там вони можуть зіпсуватися. Тож фрукти, які мають достигнути краще зберігати якомога далі від джерел тепла.

Тарілки

Пласкі предмети дуже зручно зберігати на верхній частині холодильника. Але там вони можуть покритися шаром жиру, особливо, якщо поряд газова плита. До того ж тарілки можуть блокувати вентиляцію холодильника.

Як бачите, на холодильник краще нічого не класти, адже це питання в першу чергу безпеки.