В Украине появилась новая категория лиц, имеющих право получить 50% скидку на коммунальные услуги

В Украине, кроме субсидий, есть еще и льготы, которые предусматривают 25%, 50% и даже 100% скидки на коммунальные услуги. Эти льготы могут получить граждане с определенным статусом и преимущественно независимо от уровня дохода. Это военные со званием Герой Украины, представители определенных профессий, которые уже вышли на пенсию, многодетные семьи. Также теперь на 50% скидку имеют право женщины, которые овдовели из-за войны. Те, мужчины которых погибли, защищая страну от врага.

Об этом заявили в Пенсионном фонде

Об этом заявили в Пенсионном Фонде Украины, также подобное прописано статьей 15 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”. Льгота действует практически на все коммунальные услуги, в частности:

На газ и доставку газа. На электроэнергию и отопление. На управление многоквартирными домами. На горячую и холодную воду. На вывоз мусора. На закупку жесткого топлива.

“При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. семью“, — отмечают в ПФУ.

Если же вдова не работает, и не имеет возможности работать по состоянию здоровья или потому что находится в декрете, то скидка на отопление газом предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади. Это также при условии, что, кроме вдовы, в семье, которая с ней проживает все нетрудоспособные. Например, речь идет о несовершеннолетних и пенсионерах.

Также важный нюанс — льгота предоставляется на жилье независимо от его вида и права собственности, а также независимо от того, каков средний месячный доход семьи.