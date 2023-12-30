В Україні з’явилася нова категорія осіб, яка має право отримати 50% знижку на комунальні послуги

В Україні окрім субсидій є ще й пільги, які передбачають 25%, 50% і навіть 100% знижки на комунальні послуги. Ці пільги можуть отримати громадяни з певним статусом, та здебільшого незалежно від рівня доходу. Це військові зі званням Герой України, представники певних професій, які вже вийшли на пенсію, багатодітні родини тощо. Також, тепер на 50% знижку мають право жінки, які овдовіли через війну. Ті, чоловіки яких загинули захищаючи країну від ворога.
Про це заявили у Пенсійному Фонді
Про це заявили у Пенсійному Фонді України, також подібне прописано статтею 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Пільга діє практично на всі комунальні послуги, зокрема:
- На газ та доставку газу.
- На електроенергію та опалення.
- На управління багатоквартирними будинками.
- На гарячу та холодну воду.
- На вивіз сміття.
- На закупку твердого палива.
“При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю “, – зазначають у ПФУ.
Якщо ж вдова не працює, і немає змоги працювати за станом здоров’я, чи, тому що перебуває у декреті, то знижка на опалення газом надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Це також за умови, що окрім вдови, в сім’ї, яка з нею проживає всі непрацездатні. Наприклад, мова про неповнолітніх, та пенсіонерів.
Також важливий нюанс — пільга надається на житло незалежно від його виду та права власності, а також незалежно від того, яким є середній місячний дохід сім’ї.
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