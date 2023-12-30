В Україні з’явилася нова категорія осіб, яка має право отримати 50% знижку на комунальні послуги

В Україні окрім субсидій є ще й пільги, які передбачають 25%, 50% і навіть 100% знижки на комунальні послуги. Ці пільги можуть отримати громадяни з певним статусом, та здебільшого незалежно від рівня доходу. Це військові зі званням Герой України, представники певних професій, які вже вийшли на пенсію, багатодітні родини тощо. Також, тепер на 50% знижку мають право жінки, які овдовіли через війну. Ті, чоловіки яких загинули захищаючи країну від ворога.

Про це заявили у Пенсійному Фонді

Про це заявили у Пенсійному Фонді України, також подібне прописано статтею 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Пільга діє практично на всі комунальні послуги, зокрема:

На газ та доставку газу. На електроенергію та опалення. На управління багатоквартирними будинками. На гарячу та холодну воду. На вивіз сміття. На закупку твердого палива.

“При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю “, – зазначають у ПФУ.

Якщо ж вдова не працює, і немає змоги працювати за станом здоров’я, чи, тому що перебуває у декреті, то знижка на опалення газом надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Це також за умови, що окрім вдови, в сім’ї, яка з нею проживає всі непрацездатні. Наприклад, мова про неповнолітніх, та пенсіонерів.

Також важливий нюанс — пільга надається на житло незалежно від його виду та права власності, а також незалежно від того, яким є середній місячний дохід сім’ї.